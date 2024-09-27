3000人墮「高科技投資」騙局 涉款5800萬

運作4年 警拘64歲男子

記者昨晚到該辦公室觀察，兩辦公室玻璃門均扣上鎖鏈及貼有警方告示，指公司涉詐騙案，呼籲有疑問人士聯絡西九龍總區重案組3B隊，其中一單位內有多張櫈、一張枱及一投影屏幕。根據公司註冊處資料，創新富滙於2017年成立，新視界未來科技於2021年成立，兩間公司之前由陳小雲擔任董事，至今年7月1日開始由李健新擔任董事。涉事公司facebook專頁「新視界集團」有帖文介紹何謂透鏡式、視差屏障、3D感測器等資訊。

投資本金未能取回 最大損失118萬

警方表示，今年8月接獲10人報案，指於2020年至2024年期間，疑被詐騙集團以高回報誘騙參與投資講座，並以現金及網上轉帳方式投資聲稱高科技產品生意，有投資者未能取回資金，疑受騙報警。經初步調查，發現涉約3000名事主，共損失約5800萬元，最大單一損失118萬元。警方周二（24日）以欺騙手段取得財產罪拘捕64歲男子。據了解，被捕男子姓李，另有人被通緝。據悉，案件涉一個逾3000成員的微信群組，投資講座曾於香港及內地舉辦，被捕人日前在落馬洲抵港大堂被捕。