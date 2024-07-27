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暗門捲款失蹤 虛幣店盜買家400萬 訛稱入房點算 反鎖事主店內

【明報專訊】有犯罪集團疑在深水埗開店兌換虛擬貨幣，訛稱往點算現金時經暗門逃去。警方經調查後周二（24日）起一連兩日，拘捕兩涉案男子。初步調查相信，事主曾兩度成功在店舖交易虛幣，至第三次交易時被盜去400萬元現金及反鎖店內，將追查其他在逃者及贓款。

兩男涉串謀盜竊被捕

警方周一（23日）接獲一名43歲男子報案，指他於深水埗長沙灣道一加密貨幣兌換店，將400萬現金交予女店員購買虛幣，對方聲稱需時點算，進入櫃台旁邊一房間。事主等待過程中發現被騙，更被反鎖店內，於是報警。警方在9月24及25日，分別在將軍澳區及觀塘區以涉嫌「串謀盜竊」拘捕23歲及30歲男子。23歲男子昨早於西九龍裁判法院提堂；30歲男子被扣查，案件交深水埗警區重案組跟進。

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒表示，涉案虛擬貨幣兌換店實體店開設約1個半月，裝修妥當，但不會長時間營業，事主曾在9月先後兩次分別交易40萬及80萬元，相信獲取信任後，遂加大投資金額。據了解，涉案虛擬貨幣兌換店位於深之都商場3樓，兌換店門面有一定程度裝潢，大門標誌上有多款虛擬貨幣圖示，門口設密碼鎖，店內已被清空。

首三季12宗同類盜案

鄭騏鋒表示，西九龍區在今年首9個月接獲12宗涉加密貨幣交易的類似個案，各事主分別到加密貨幣兌換店以現金交易時被盜或搶錢，亦有人轉出加密貨幣後，未收取相關金額被騙，共涉款1080萬元。他呼籲市民投資虛擬資產前，應到證監會網站確認平台是否已獲發牌，考慮平台信譽及可靠程度，如其營運年期、是否每日營業等。

政府正研究規管虛擬資產場外交易，要求虛擬資產場外交易服務提供者須事先向海關申領牌照，海關負責監督持牌人在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的合規情况，相關立法建議公眾諮詢在今年4月完結。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂今年7月在立法會小組委員會上表示，正分析公眾諮詢的結果，政府指海關已成立專責小組進行內部評估。

相關字詞﹕虛擬貨幣 串謀盜竊

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