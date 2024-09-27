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港聞

港聞二

賭場外店舖：剛通關生意佳 今跌七八成

【明報專訊】澳門賭場區人來人往，賭場外的小食和手信店卻大嘆生意難做。大三巴附近的牛雜店老闆說，去年剛通關時生意不錯，今年旅客減少和消費力減弱，生意額大跌七八成。官也街百年老字號老闆形容近月「旺丁不旺財」，但新冠疫後連場演唱會帶動人流，對生意總有幫助。

大三巴附近的大堂巷在疫情前每逢周末人頭湧湧，該處開店的「啡啡牛雜」老闆李先生說，去年剛通關時大量遊客訪澳，周末和假期店外一整天排滿食客，但今年遊客人數和消費力明顯減少，「現在三四個人買一碗（牛雜），還要細碗」，附近店舖亦不時轉手。

稱港致力推旅業 無人機夜市保「熱能」

李先生說，旅遊熱潮減退且內地經濟下滑和失業率高，旅客自然「看緊銀包」，以往內地客買完手信後「一袋二袋」的光景不再，平民區店舖生意更見慘淡。他認為澳門應提早部署疫後復蘇，又稱香港明顯致力推動旅遊業，「不要說成效，起碼無人機表演、夜市等，多多少少可以保持（吸引旅客的）『熱能』」。

同於大三巴附近的「鑽葡咖啡美食」，店員說去年平均每日生意額三四萬元，高峰達六七萬元，今年跌至平均每日五六千元生意，又說今年多了內地遊客「窮遊」，「食飯都不捨得叫飲品，或者兩個人食一個餐」，期望新一屆政府上場會有針對措施改善市况。

受衝擊的還有官也街的120年老店「晃記餅家」，第四代傳人老闆娘高女士說，通關後直至今年首季生意仍不錯，其後開始轉差，暑假和中秋生意不復去年，以往不少顧客一買便是數百元，現在只買數十至約百元。

高女士說，疫後澳門「個個星期都有演唱會」，例如受訪當日便有韓團演出，吸引不少內地和香港年輕人旅遊，部分人觀看演唱會前後到澳門其他旅遊區，對生意總有幫助。她說香港歌手張敬軒即將來澳登台，「開好多場、好快爆滿」，期望屆時可帶動生意。

（澳門特首選舉前瞻之一）

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