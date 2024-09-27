澳門疫後百場演唱會 逾半沒來港 學者：博企補貼帶動多元消費 莊太量：場外市道幫助小

澳門於新冠疫後受旅遊博彩業推動一度蓬勃復蘇，上季旅客卻見減少，而唯一特首候選人岑浩輝亦點出博彩業「一業獨大」問題。如同香港推動盛事經濟，通關後澳門頻辦演唱會，本報統計顯示，澳門去年1月至今吸引94名海內外歌手或團體舉辦百場大型演唱會，逾半在同期沒來港，另有9名歌手或團體先赴澳才來港。

明報記者 張逸羲 鄭啟智

澳門大學工商管理學院副教授李振國分析，博企以賭收補貼演唱會成本，以廉價場租吸引演出，帶動場內餐飲、酒店等業務受惠，是當地發展盛事經濟的優勢。澳門旅遊大學講師吳志偉說，澳門政府正透過演唱會等盛事帶動人流，觀眾消費力雖較賭場豪客弱，但現為轉向多元消費模式必經階段。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量說，演唱會對澳門經濟幫助遠大於重金融的香港，但主要帶動賭場相關業務，對場外市道幫助有限，舉例不少手信店在內地有分店，遊客毋須赴澳購買。

4賭場酒店設大型場地 運動場首辦演唱會

澳門現有4個位於賭場酒店的大型演出場地，各容納5000至1.6萬人，其中兩個去年啟用；容納逾1.6萬人的奧林匹克體育中心運動場今年初亦首辦大型演唱會。本報統計去年至今港澳兩地演唱會，以容納最少3000人的場地計算，共94名歌手或團體在澳舉辦100場演唱會，香港同期最少有195場。數據顯示，54名歌手或團體只在澳門演唱而沒來港，兩成來自香港，其餘來自台灣、韓國、內地、歐美或東南亞。另有7名歌手或團體先到澳再來港，如張學友去年6月以澳門為巡唱首站共12場，年底在港舉辦24場跨年演唱會作第九站。

看騷港人前一天到埗遊玩 稱娛樂配套佳

韓團aespa和香港歌手李克勤於剛過去的周末在澳門演唱，據記者周日觀察，前者多是年輕觀眾。約20歲的港人梁小姐與朋友下午抵澳，因花時間裝扮，只趁開場前在場館的DONKI進食，無額外花費。她沒看aespa上月在亞博演出，因場地較大且屬平地，觀賞較辛苦，在澳看演唱會感覺更勝香港。20來歲的劉小姐與友人從東莞來澳觀賞，為在大三巴等地遊覽，兩人租住官也街附近酒店，房租約900元，每人額外消費約一二千元。

約50歲的港人張先生是李克勤歌迷，他與女兒於開場前一日下榻附近酒店並四處遊玩，共花約1000元。他說香港演唱會氣氛更佳，因澳門場次較多內地觀眾「不夠本地」，但來澳可順道旅遊。女兒說澳門演出場地一帶有完善酒店和娛樂設施，「來到不單是看演唱會，會早些來消費，去紅館就夜一夜先去」。

議員倡借鏡 優惠M+票及免費交通

新民黨議員何敬康形容本港「肥水流別人田」，澳門招來香港歌手並向大灣區宣傳，吸引觀眾縱花費更多也會觀賞。他建議本港借鏡澳門，例如演唱會觀眾能以優惠價買M+門票等，產生協同效應。議員江玉歡說香港「看演唱會就只看演唱會」，舉例紅館最近要到尖東才有購物區，建議安排免費車往返。她亦說韓團觀眾較年輕但消費力不弱，「你看新加坡Taylor Swift幾犀利」，建議政府分析不同年齡旅客消費模式，制定宣傳對策。

（澳門特首選舉前瞻之一）