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盧煜明：助重建學生會 須註冊社團 中大今議決校長任命 昨辦師生校友見面

【明報專訊】中大校董會今日將議決盧煜明的校長任命。盧煜明昨分別與學生、教職員及校友舉行3場見面會，盧煜明向學生稱，校方會支持及協助重建學生會，但強調須根據社團條例註冊，據他了解學生事務處正與學生溝通，又稱會爭取機會多與學生交流。中大最近接連經歷校董會重組及多個高層變動，被問到如何避免中大管理層與校​​董會間再有混亂及穩定中大，盧煜明稱會將中大放「第一位」，強調並非個人榮辱，相信大家與他目標一致便不會有問題。

守法前提下捍衛學術自由

盧煜明昨午3時起至晚上8時半分3場見學生、教職員及校友。有多名學生關注學術自由問題，提及早前研究六四的中大歷史系學者何曉清被解僱、有教師因政治原因未能繼續任教等，問盧《港區國安法》對學術自由影響，若有師生被舉報如何處理等。盧煜明回應時多次稱不評論個別個案，其後有學生追問尚要有多少個案才能獲校方重視。盧稱，中大處理人事方面有既定程序，作為校長有責任確保跟程序，校方會在守法前提下捍衛學術自由，相信正常的學術探討，觸碰法律「紅線」機率低。

各場會面都有與會者問到盧煜明有意接任校長原因，他稱服務中大27年，對中大有感情，其成就亦是中大栽培，盼可發揮經驗幫助教授及學生。他認為，好校長最重要是全心全意為大學，放大學為首位，帶領大學再上一層，做到可改變世界的研究，又說若獲任命會視校長職務為首要任務（top priority），有機會亦盼繼續研究工作，幫助病人。

稱陳維安上任後新開始 認國際化低

中大早前接連有高層人事變動，校董會重組、副校長被解僱、校長段崇智辭職。有學生稱大學校長不止是「屬於大學校董會的校長」，問日後會否再公開與中大師生交流，盧稱他會是同學及同事的校長，將爭取機會與師生交流。有校友問盧如何看院校自主，是否認同現時校外人士對中大話語權過大，另有教職員問到如何改善中大與立法會及政府之間關係，他說校董會按現有程序改組，當選後會盡快選出餘下議席，並形容副校長陳維安上任後是新開始，盼各方可重建關係。他盼以其學術成就讓外界認可「中大領導層明白什麼是學術」，相信亦可增加外界對中大信心。

有教職員認為中大欠國際化，難吸引非華裔學者任教，更稱曾有年輕教授指「後悔無去港大」，盧認同中大國際化程度較低，希望學者選中大是因中大的學術氣氛。

對於香港中文大學（深圳）定位，盧稱香港校園規模較小，國際間較難有影響力，加上深圳則可擴展，認為可再探討，對兩校共用排名及數據持開放態度。有學生問盧，若兩個校園的學生利益及權益有衝突，他會選擇保護哪一方學生，他沒回應。

有學生批兜圈 聯院學生會盼更多接觸

另有校友關注盧煜明任校長後如何照顧患腦退化太太，盧稱亦感受到政府對照顧者支援不足，新冠疫情間獨力照顧家人感困難，後來也要找人幫忙，多年來已適應，可同時應付高強度工作。

會後有學生批評盧煜明兜圈，認為他沒法正面回應顯示他沒計劃。有新聞系學生信任其學術成就，但認為在學術自由上答得較籠統，難言盧是否適合當校長。中大聯書院學生會工作小組召集人冼卓言稱，目前不清楚盧教授真正對於中大學生會的態度，希望之後有更多接觸機會。

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