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港聞

港聞二

國慶煙花料33萬人賞 紅磡海濱不開放

【明報專訊】國慶當晚維港上空將舉行煙花匯演。警方預料屆時維港兩岸約有33萬人觀賞，已評估現場風險並配備人手，港島及九龍一帶當日分別會於下午4時半及6時起分階段封路。警方呼籲市民盡量使用公共交通工具，提醒屆時拖走違泊車輛不會事先警告。

港島4時半起封路 九龍6時

港島總區交通部執行及管制組總督察趙志強昨稱，今年農曆新年煙花匯演約有33萬人觀賞，預料觀看國慶煙花匯演人數相若或更多。當日九龍區傍晚6時起實施交通管制，尖沙嘴市中心、紅磡繞道一帶等率先封路，其後天星碼頭巴士總站等路段、西九文化區一帶、中港城對出的廣東道陸續封閉。

港島方面，金紫荊廣場當日下午4時起封閉，晚上會陸續封閉灣仔北、中環海濱及中環灣仔繞道部分出口，以及中環愛丁堡廣場、添華道、立法會道、灣仔南一帶等路段，山頂廣場亦會開始實施交通管制。

高鐵站設跨境巴士 免內地客滯留

天星碼頭及星光大道一向是觀賞煙花熱門位置，警方建議市民亦可往尖東海濱或西九文化區觀賞，又提醒今年紅磡海濱有工程，不設觀賞區；港島區市民則可考慮在灣仔臨時海濱花園或東岸公園觀賞。

對於有內地旅客早前在跨年煙花匯演後滯留香港，西九龍總區交通部執行及管制組總督察何雋軒稱，國慶當日高鐵站外將設臨時跨境巴士站，而乘搭港鐵由金鐘前往羅湖約需一小時，匯演9時半結束，相信旅客有充餘時間乘車返回內地。

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