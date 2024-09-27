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港聞

港聞二

海園擬塑熊貓IP 「或拍卡通推珠寶」

【明報專訊】大熊貓「安安」及「可可」昨日落戶香港，本港大熊貓增至6隻。海洋公園公司主席龐建貽表示，園方將陸續推出大熊貓主題產品和食物，並積極塑造創意「IP」（意指品牌形象或特色），如創作短片及卡通片等，「希望將這6隻大熊貓構成一個好的IP，以及有不同的故事，帶到創意、喜悅和歡笑給香港的市民」；有關大熊貓主題的產品和飲食，冀於12月四川奇珍館重開前後陸續推出。

被問到海洋公園如何配合推廣「大熊貓經濟」，龐建貽昨稱園方正準備不同的大熊貓主題產品及食物，並研究有香港特色的遊歷體驗；園區以外，海洋公園亦會與不同商店、食肆及零售合作，未來可能推出與大熊貓有關的時裝、飲食或珠寶等，期望帶動本港的「大熊貓經濟」。至於建立大熊貓IP方面，他稱會考慮創作不同產品，「可能是短片，甚至是卡通片，我們所有東西都會考慮」。

粉絲為氣氛到場 有意買新產品

昨日陪同5歲女兒到訪海洋公園的梁女士自言是大熊貓迷，家中收藏不少周邊商品，為了看大熊貓，多年來都有購買海洋公園全年門票。她說雖然知道昨日不能與安安可可見面，但仍想到場感受牠們抵港的氣氛，很期待12月與之見面。若海洋公園未來推出大熊貓新產品，她有興趣購買，「任何大熊貓的東西，我們都很喜歡」。

內地客：不知有新 龍鳳胎更吸引

湖南遊客阮女士稱，她不知道有新的大熊貓來港，認為相比之下大熊貓龍鳳胎更吸引，未來會為牠們考慮再次訪港。阮建議海洋公園可將龍鳳胎塑造成「網紅大熊貓」，有望成為園區焦點。「大熊貓寶寶是比較難得，但是大熊貓的話，在我們每個省會基本上都是比較常見的。」

另外，九龍西區各界喜迎熊貓系列活動籌委會主席閻小穎昨在港台《千禧年代》表示，預計大熊貓熱潮會在港持續，他鼓勵商戶把握商機，推出相關文創產品，帶動「大熊貓經濟」效益，舉例稱九龍西區各界協會協會與油尖旺區食肆合作推出的大熊貓主題餐點，頗受顧客歡迎。

相關字詞﹕海洋公園 大熊貓經濟 大熊貓

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