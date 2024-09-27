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港聞

港聞二

抵港籠內頻外望 擋板不減好奇 熊貓海園入伙 後代「永久留港」

【明報專訊】中央贈港大熊貓「安安」和「可可」昨日經逾10小時行程，平安抵港落戶海洋公園，接受30日隔離檢疫及約一個月適應新居。兩隻大熊貓抵港後頻頻由籠內探頭向外張望。海洋公園公司主席龐建貽稱，大熊貓昨午順利入住「香港賽馬會四川奇珍館」，冀聖誕節期間亮相與公眾見面。龐又說，安安和可可連同牠們將來的子女會永久留港，至於牠們會否在港誕下寶寶，園方會配合，但需「一步一步來」。

安安和可可昨日凌晨3時許由中國大熊貓保護研究中心都江堰基地乘專車出發，前往四川成都雙流國際機場，早上抵達停機坪登機，約11時許抵達香港國際機場，漁護署及海洋公園人員隨即登機，為牠們初步檢查。

其後，分別接載安安和可可的運輸籠從機尾經升降平台運往地面的貨車，準備轉往海洋公園。現場可見，兩個籠大部分範圍都以擋板遮蓋，但一對大熊貓似乎充滿好奇，頻頻把頭抬至擋板高度以上，從上方空隙探頭向外張望，性格被形容為外向活潑的安安更將鼻子貼近鐵欄，熟悉一下新環境。車隊其後在警方護送下抵達海洋公園，園方職員及演員手持印有「海洋公園歡迎你」等紙牌夾道歡迎。

園方：毋須送返內地 特別安排

龐建貽昨午表示，運送大熊貓過程順利，從獸醫及護理團隊得悉牠們順利入住奇珍館，開始接受隔離檢疫及適應新環境。他說，香港是祖國一部分，一對大熊貓連同牠們將來的子女都會永久居港，形容是很特別的安排，並稱本港同時擁有6隻大熊貓的紀錄難以被打破。他解釋，境外的大熊貓到一定年齡後需回國，大熊貓寶寶亦需在2至4歲送回國。

倘未來添丁 空間「需另作考慮」

中國大熊貓保護研究中心專家日前稱，安安和可可很大機會可自然交配。龐建貽昨稱園方會配合，但需「一步一步來」，指園內的「大熊貓之旅」及四川奇珍館設有4個區域，暫夠6隻大熊貓居住，人手亦充足，但當大熊貓「盈盈」的龍鳳胎約兩三歲、斷奶後，需與盈盈分居，屆時會考慮再安排新位置給牠們居住，若再有新的大熊貓寶寶則需另作考慮。

陳國基：國慶迎熊貓「喜上加喜」

政府昨於機場停機坪為大熊貓舉辦抵港歡迎儀式，政務司長陳國基、文體旅局長楊潤雄、漁護署長黎堅明等人到場迎接。陳國基致辭時稱，他與所有香港市民一樣雀躍、熱切期待兩隻大熊貓加入香港的大家庭，形容在中國成立75周年迎接大熊貓來港是「喜上加喜」，祝願大熊貓在港健康成長，並聯同「盈盈」、「樂樂」及牠們的龍鳳胎，將更多歡樂和溫馨帶給港人。

政府表示，文體旅局將舉辦全港徵名比賽，邀市民發揮創意，為兩隻大熊貓提出有意義、能夠突顯牠們特質的新名字；該局亦會舉辦大型繪畫比賽，「透過全港市民的筆觸，傳神地描繪大熊貓可愛的一面」，兩項比賽詳情將於日內公布。

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