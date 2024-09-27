明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

較原定開庭遲兩小時 頭位旁聽者清晨已至

【明報專訊】據司法機構網站，判刑聆訊定於昨午2時半進行，鍾沛權和林紹桐下午1時前已到達法院，二人在犯人欄等候開庭時不時交談。截至下午4時仍未開庭，辯方事務律師相繼在庭外購買罐裝飲料解渴，有旁聽者鼓譟。4時40分，法官郭偉健步入法庭，辯方進一步求情後郭官宣讀判刑理由，晚上約7時散庭，大批傳媒在法院外架設攝錄機守候。

因應「立場新聞案」判刑，司法機構安排54個正庭座位予公眾，另有170個延伸庭座位，傳媒則獲分配32個正庭座位和33個延伸庭座位，正庭接近全滿。

昨日近中午，庭外約50人排隊，年屆七旬的排頭位市民CC（化名）清晨6時許已到達，她擔心有「排隊黨」故早到，又說本案是回歸後首宗涉及新聞機構煽動的判刑案件，希望到庭旁聽。

記協前主席岑倚蘭（小圖，李世聰攝）稱認識鍾沛權近30年，見證對方與涉串謀勾結外國勢力罪的前《蘋果日報》副社長陳沛敏結婚，另在本案審訊期間結識林紹桐。岑透露昨早分別向兩人發信息說「風雨同路，繼續撐你哋，願你哋平安」。

前員工：非新聞人判斷何謂新聞感侮辱

旁聽者中不乏前立場員工身影，T（化名）希望「見吓兩個老細」，稱判決對「一班唔係做新聞嘅人判斷咩叫新聞專業」感侮辱，又認為是「國安凌駕一切」。法國、美國和加拿大等多名領事和代表亦有到庭旁聽，多名軍裝警員在庭外戒備，警方劃出封鎖區，傳媒須在指定範圍採訪。

（立場新聞案）

相關字詞﹕林紹桐 鍾沛權 區域法院 立場新聞 串謀發布煽動刊物

上 / 下一篇新聞

鍾沛權囚21月 病重林紹桐毋須回柙 官斥參與抗爭非單純新聞工作者 罪行嚴重
鍾沛權囚21月 病重林紹桐毋須回柙 官斥參與抗爭非單純新聞工作者 罪行嚴重
林紹桐腎餘三成功能 求情稱入監或致命
林紹桐腎餘三成功能 求情稱入監或致命
抵港籠內頻外望 擋板不減好奇 熊貓海園入伙 後代「永久留港」
抵港籠內頻外望 擋板不減好奇 熊貓海園入伙 後代「永久留港」
海園擬塑熊貓IP 「或拍卡通推珠寶」
海園擬塑熊貓IP 「或拍卡通推珠寶」
國慶煙花料33萬人賞 紅磡海濱不開放
國慶煙花料33萬人賞 紅磡海濱不開放
盧煜明：助重建學生會 須註冊社團 中大今議決校長任命 昨辦師生校友見面
盧煜明：助重建學生會 須註冊社團 中大今議決校長任命 昨辦師生校友見面
提發展策略 力推跨學科研究
提發展策略 力推跨學科研究
澳門疫後百場演唱會 逾半沒來港 學者：博企補貼帶動多元消費 莊太量：場外市道幫助小
澳門疫後百場演唱會 逾半沒來港 學者：博企補貼帶動多元消費 莊太量：場外市道幫助小
賭場外店舖：剛通關生意佳 今跌七八成
賭場外店舖：剛通關生意佳 今跌七八成
澳門2022年修例 博企須撐多元發展
澳門2022年修例 博企須撐多元發展
暗門捲款失蹤 虛幣店盜買家400萬 訛稱入房點算 反鎖事主店內
暗門捲款失蹤 虛幣店盜買家400萬 訛稱入房點算 反鎖事主店內
3000人墮「高科技投資」騙局 涉款5800萬
3000人墮「高科技投資」騙局 涉款5800萬
數十記者遭滋擾恐嚇 記協：警接觸最少兩報案人
數十記者遭滋擾恐嚇 記協：警接觸最少兩報案人
微電子中心年底開 料入駐率八成 援產「第三代半導體」 科技園：正研擴建
微電子中心年底開 料入駐率八成 援產「第三代半導體」 科技園：正研擴建
料惠300企 商用HPC服務啟用
料惠300企 商用HPC服務啟用
一年284雀鳥撞玻璃亡 觀鳥會籲政府推措施以身作則
一年284雀鳥撞玻璃亡 觀鳥會籲政府推措施以身作則
政府引「國安細則」入稟 羊村案工會資產充公
政府引「國安細則」入稟 羊村案工會資產充公
中醫師涉謀殺案續審 警：事主母疑女撞邪 邀被告同住
中醫師涉謀殺案續審 警：事主母疑女撞邪 邀被告同住
5年兩犯 偷拍裙底男判感化
5年兩犯 偷拍裙底男判感化
屠龍隊長哽咽求情 歉疚破壞社會 冒尋仇風險出庭頂證 冀額外減刑
屠龍隊長哽咽求情 歉疚破壞社會 冒尋仇風險出庭頂證 冀額外減刑
切線不打燈釀武鬥 司機雙雙被捕
切線不打燈釀武鬥 司機雙雙被捕
海關破海路走私 檢值1.5億相機手機板腦
海關破海路走私 檢值1.5億相機手機板腦
潮行GBA：中山古今遊
潮行GBA：中山古今遊
灣區手記：馬路驚險 ／文：尚東美
灣區手記：馬路驚險 ／文：尚東美
【Emily】ifva短片賽暫停辦 「調整未來方向」 已辦29年 曾有涉社運場面作品撤放映
【Emily】ifva短片賽暫停辦 「調整未來方向」 已辦29年 曾有涉社運場面作品撤放映
【Emily】廠商會料今明兩年GDP增長2.5%-3%
【Emily】廠商會料今明兩年GDP增長2.5%-3%
【Emily】吸市民下載 防騙視伏App辦大抽獎 送比亞迪車榮耀手機
【Emily】吸市民下載 防騙視伏App辦大抽獎 送比亞迪車榮耀手機
【Emily】衛署前高官撰文 反對減烈酒稅
【Emily】衛署前高官撰文 反對減烈酒稅
【Emily】國際中小企創業賽港三甲 將力爭進駐內地園區
【Emily】國際中小企創業賽港三甲 將力爭進駐內地園區
【Emily】新西蘭實習生分享港魅力：有家嘅感覺
【Emily】新西蘭實習生分享港魅力：有家嘅感覺