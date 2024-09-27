較原定開庭遲兩小時 頭位旁聽者清晨已至

因應「立場新聞案」判刑，司法機構安排54個正庭座位予公眾，另有170個延伸庭座位，傳媒則獲分配32個正庭座位和33個延伸庭座位，正庭接近全滿。

昨日近中午，庭外約50人排隊，年屆七旬的排頭位市民CC（化名）清晨6時許已到達，她擔心有「排隊黨」故早到，又說本案是回歸後首宗涉及新聞機構煽動的判刑案件，希望到庭旁聽。

記協前主席岑倚蘭（小圖，李世聰攝）稱認識鍾沛權近30年，見證對方與涉串謀勾結外國勢力罪的前《蘋果日報》副社長陳沛敏結婚，另在本案審訊期間結識林紹桐。岑透露昨早分別向兩人發信息說「風雨同路，繼續撐你哋，願你哋平安」。

前員工：非新聞人判斷何謂新聞感侮辱

旁聽者中不乏前立場員工身影，T（化名）希望「見吓兩個老細」，稱判決對「一班唔係做新聞嘅人判斷咩叫新聞專業」感侮辱，又認為是「國安凌駕一切」。法國、美國和加拿大等多名領事和代表亦有到庭旁聽，多名軍裝警員在庭外戒備，警方劃出封鎖區，傳媒須在指定範圍採訪。

（立場新聞案）