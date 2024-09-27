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林紹桐腎餘三成功能 求情稱入監或致命

【明報專訊】辯方昨進一步求情稱，曾還押逾300天的林紹桐早前病情惡化，腎功能僅餘少於三成，擔心他「返入去」服刑會延誤治療，招致生命危險，冀可即時獲釋。辯方另重申，被裁定具煽動意圖的立場新聞文章不涉宣傳政見，亦非流於謾罵。法官郭偉健質疑，立場新聞曾於本港「最暴力」時刻刊出「屠龍小隊」的報道等文章，反問立場新聞在「寫乜嘢？」

辯方資深大律師余若薇昨向法庭呈遞3份醫療報告，其中林紹桐主診醫生撰寫的報告稱，其病况今年7月惡化，要經常覆診。

郭官稱看不懂相關報告，余若薇遂再解釋，辯方另覓得一名私家醫生撰報告，當中提及林紹桐罹患的疾病簡稱「ANCA（抗嗜中性白血球細胞質抗體血管炎）」，腎功能餘下少於三成，擔心他在監獄服刑會延誤救治，招致生命危險。余若薇又指出，鍾沛權和林紹桐分別曾還押349及313日，若兩人因獄中行為良好獲減刑三分之一，等同已服畢16和15個月刑期。她希望法庭考慮被告已服畢本案控罪大部分刑期，以及林紹桐因本案失去獲獎學金出國深造的機會等，判處適當刑期。

稱被裁煽動文不涉宣傳政見 官質疑報「屠龍」

另一方面，余若薇補充，雖然郭官早前裁決稱立場新聞政治理念為本土主義，但沒裁定11篇涉案文章有宣傳政治立場。余若薇又說，《大公報》和《文匯報》提批評時也未必提客觀理據，甚至流於謾罵，更遑論該11篇非謾罵性質，並重申大部分立場文章不涉及煽動。

辯方陳辭期間，郭官提到立場於2019年中大和理大衝突時發布文章對比本港及北愛爾蘭情况，又刊登「屠龍小隊」報道，質疑立場在本港「最暴力」時刻「喺度寫乜嘢」，不過郭官表明，控方沒把「屠龍」報道和涉及北愛的文章納入檢控基礎，他判刑時不會考慮。

（立場新聞案）

相關字詞﹕林紹桐 鍾沛權 串謀發布煽動刊物 立場新聞 區域法院

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