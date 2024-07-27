潮行GBA：中山古今遊

明報記者 司徒聰穎

■中山詹園

俗話說「上有天堂，下右蘇杭」，可見蘇杭古典園林廣受喜愛，中山市區就有座仿蘇杭風格的私家園林詹園。詹園建於1998年，由園主黃遠新親自設計，聘請數百名蘇杭工匠花5年建造，是供其父母養老靜心之所。

詹園是嶺南最大私家庭院，也是國家4A級旅遊景區，其建築以蘇杭園林為基調，在園內漫步，掛着紅燈籠的長廊連綿，黛瓦白牆錯落有致，湖邊時有遊客餵食引得魚群爭搶。詹園還設有紙藝坊、布藝坊、陶藝坊三大非遺工作坊。長廊下及鏤窗邊處處可見國學經典科普與講解，例如漢字尋根的內容。

地址：中山南區北台村105國道旁

開放時間：周一至周日08:30-18:30（17:30停止入場）

門票：60元人民幣

■中山市博物館

中山市博物館成立於1984年9月28日，是集收藏、研究、展示、教育於一體的地方綜合性博物館，設有「風起伶仃洋—中山歷史陳列」展覽、中山華僑歷史博物館、中山收音機博物館。

「風起伶仃洋—中山歷史陳列」呈現香山（中山古稱）5000多年歷史，從石器時代的粗糙工具到明清時期的瓷器再到孫中山革命事迹等。中山華僑歷史博物館展出500多件/套華僑文物，展現早期中山華僑海外生活、工作，包括淘金經歷、經營農場餐館、創辦社團會館等。中山收音機博物館是中國首間收音機專題博物館。展館分兩層，展出200多部收音機，包括1920年代初中國本土生產的第一代收音機。

地址：中山石岐街道孫文中路197號

開放時間：周二至周日 09:00-17:00（16:30停止入場）

門票：免費，毋須預約

■廚邦醬油文化博覽館

「廚邦醬油美味鮮，曬足180天」，這句廣告語在內地家傳戶曉。廚邦醬油文化博覽館是由廣東美味鮮調味食品有限公司投資興建，以豉油為主題的博覽館。

博覽館門口設有巨型豉油瓶模型，共4層高，由醬油文化廣場、醬油文化主展區實驗室、醬油生產線體驗中心及購物中心組成，遊客可了解到豉油文化歷史、工藝與製作器具、南派醬油的釀造工藝等。在其沿江大曬場，巨大豉油罐齊整排列在江邊「曬太陽」，傳來陣陣香味。博覽館還有賣兩元的迷你自創醬油雪糕，入口微鹹，未等回味就被甜味冲淡。

地址：中山火炬開發區廚邦路一號

開放時間：周一至周日09:00-17:30（16:30停止入場）

門票：20元人民幣，贈送一瓶小豉油