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港聞

港聞二

海關破海路走私 檢值1.5億相機手機板腦

【明報專訊】海關偵破兩宗利用遠洋船走私案，在3個分別出口到新加坡及台灣的貨櫃內檢獲大批未列艙單的貨物，包括手提電話、平板電腦及相機等電子產品，總市值約1.5億元。檢獲物品為走私內地熱門，不排除貨櫃運至目的地後，再以其他途徑轉運到內地，料可逃稅近3000萬元。

海關根據風險評估及情報分析，鎖定3個40呎貨櫃，準備經遠洋船出口往新加坡及台灣。港口及海域科貨櫃貨物檢查組先後於本月9日及19日利用X光檢查目標貨櫃，結果發現有可疑影像。準備出口往新加坡的兩個貨櫃報稱運載家用電子產品，而運往台灣的貨櫃則報稱運載熒幕、晶片、背光燈、電腦、遊戲機底座、化妝品及DVD播放器。

關員經詳細檢查後，在3個貨櫃均發現大批手提電話、平板電腦、相機、電路板及集成電路等未列艙單貨物，檢獲的走私貨物共值約1.5億元。海關有組織罪案調查科跟進調查，發現兩宗案件均是利用海外公司作為付貨人，仍在調查貨物的來源及最終目的地，不排除稍後有人被捕。

屬走私內地熱門貨物

海關料轉運可逃稅3000萬

檢獲走私貨物為以往走私至內地的熱門產品，不排除不法分子會將貨物再轉運往內地，料可逃稅近3000萬元。海關表示，兩宗案件的走私貨物混雜在已申報的貨物當中，相信有人故意利用此方式逃避偵查。

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