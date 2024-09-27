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港聞

港聞二

切線不打燈釀武鬥 司機雙雙被捕

【明報專訊】兩名男司機前日下午於旺角亞皆老街近染布房街十字路口，疑因切線發生爭執，推撞打鬥。警方調查後，昨以公眾地方打鬥先後拘捕兩人。事發十字路口4線匯入3線，車輛駛出黃格後須靠左才能匯入原本行駛的行車線，有人疑沒打燈切線及加速爭位，引發衝突。

4線匯3線互不相讓

現場往大角嘴方向共4線，最左線僅可左轉染布房街，二三四線經過十字路口黃格後匯入前方左中右三線。網上流傳車Cam片段顯示，中港牌七人車原二線駛出黃格直切向中線，在中線行駛私家車急切右邊閃避，再企圖加速返回中線，惟七人車亦加速。

最終私家車停在中右線之間，司機下車上前拉開七人車門，兩人繼而發生推撞打鬥，私家車司機更多次揮拳襲擊七人車司機。

警方稱，周三（25日）接獲途人報案，指當日下午約4時，在亞皆老街與染布房街交界發現兩名司機懷疑因車輛切線問題引起爭執，其間兩名司機互相以手襲擊對方。案件交由旺角警區刑事調查隊第九隊跟進。

先拘地盤工 再拉會計師

經調查後，昨午先在屯門拘捕50歲姓黃男司機，其後再於旺角拘捕66歲姓李男司機，兩人均涉嫌公眾地方打鬥被捕。他們已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。據悉，李報稱為會計師；黃則報稱為地盤工人，兩人在事後均駕車離去，李至昨凌晨零時許到警署報案，他右臉腫脹，自行前往廣華醫院檢驗。

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