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港聞二

活在灣區：深中通道南沙線10月中通車

【明報專訊】上周南沙區政府邀請逾400名國內外各行業企業、商協會代表及專家學者考察及參與「圖南對話」政企聯動促發展活動，期間南沙區委書記劉煒透露，深中通道南沙線瀝青攤鋪已完成85%，預計將在10月中旬通車，通車後，廣州南沙至中山城區的行車時間將縮短到15分鐘以內，到深圳前海縮短到20分鐘以內。

南沙至深圳前海車程縮至20分鐘

深中通道南沙線又名南中高速萬頃沙支線，南中高速是一條橫跨廣州與中山的高速公路，其中萬頃沙支線是連接深中通道的重要支線，讓南中高速與深中通道形成Y字形道路網絡，是深中通道連接廣州南沙的重要幹線。萬頃沙支線共設彩虹、南沙濕地、南沙南3個收費站，以及一個萬頃沙高速服務區。劉煒表示，南沙線通車讓南沙成為珠江口東西兩岸融合發展的戰略支點，另一個重要交通基建南沙樞紐站也即將全面開工，建成大灣區最大交通樞紐之一，屆時以南沙為中心的大灣區「半小時交通圈」將加速兌現。

提出支援大學生創業就業措施

考察活動期間，南沙亦提出13條圍繞大學生創業就業及生活的具體措施，在人才培養、企業落戶、住宿置業等方面給予支援。南沙區政府表示，在財稅領域上，15%企業所得稅優惠及個人所得稅優惠政策已累計減免稅額超過10億元（人民幣，下同），醫藥和醫療器械等11個重點領域放寬市場准入；此外，南沙現時仍保留着一批從1000畝到4000畝以上級別的連片產業用地，是大灣區乃至全國一線城區少數能具備大規模開發建設用地的地區，能滿足各類企業對發展空間的需求。

南沙線通車利好南沙的萬頃沙鎮及周邊地區，萬頃沙鎮是南沙線其中一個主要出入口，亦是連接廣州市中心與南沙的地鐵18號線終點站。萬頃沙鎮未來將計劃開發678畝數字谷片區留用地，打造廣深產業融合試點區，為大灣區年產值3億至8億元之間的企業提供發展空間。目前萬頃沙已經在對接數個深港優質項目。

另外，毗鄰南沙樞紐站，接壤萬頃沙鎮的珠江街道，現時已有廣東空天科技研究院、廣東醫谷等航天及生物醫藥產業項目。據珠江街道負責人表示，當地已提前儲備了17.4萬平方米產業空間供企業快速落戶，另有7000多畝產業用地按需要建設。同時，珠江街道重點打造廣東醫谷（二期）、中大藥谷等平台，可提供逾80萬平方米產業空間，其中10萬平方米的智能製造產業空間，可按企業需要「度身訂做」。

[活在灣區]

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