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報道指酒稅將按價分級貴輕廉重 業界：誘清關報貴啲

【明報專訊】彭博社昨引述消息報道，特區政府下月發表《施政報告》將提出減烈酒稅，方向之一為採用分級制，對價格較高烈酒徵收較低的關稅。據報當局認為此舉有助推動高價酒類消費，同時避免消費者囤積廉價酒精飲料，控制健康風險。

議員倡沿用舊制劃一減稅至兩成

酒業商會表示業界對分級制有保留，認為機制複雜難行，亦有可能令業界在清關報價時將廉價酒「報貴啲」，以符合較低稅項門檻。立法會批發及零售界議員邵家輝表示，業界以往亦曾討論分級制，但廉價及貴價烈酒進口商意見分歧未達共識，當局應沿用較簡單的從價稅制減稅，並按業界建議應將稅率由100%減至20%。

目前本港向酒精含量超過30%的酒類徵收100%從價稅，即如申報的烈酒價值200元，便會被徵收200元稅，屬全球最高水平。彭博社昨引消息報道，政府正考慮採用分級制調整烈酒稅，愈貴的酒稅率愈低，具體方案仍在討論，暫未有定案。

香港酒業總商會創會會長蘇又萍表示，現時進口烈酒按報關價格徵稅，如不同價格烈酒有不同稅率，視乎分級制細分程度及各級稅率，不排除業界為達較低稅率門檻，會將烈酒價格「報貴啲」，拉上補下後對業界而言可能最終進口成本一樣，幫助不大。

邵家輝則稱，不明白貴價酒更輕稅「有咩邏輯」，相信只令專門進口廉價及貴價烈酒的業界各有不同意見，難獲業界支持。邵稱，業界早前已達共識，盼沿用較公平及簡單的從價稅制減稅，所有烈酒不論價格劃一徵收同一較低稅率，冀政府制定方案時諮詢及考慮業界意見。

多個政黨早前先後建議政府下調烈酒稅，認為可提升本港烈酒貿易競爭力，有助本港成為烈酒交易中心。數據顯示，特區政府2008年2月取消葡萄酒稅後，同年及翌年的兩年內催生約850家葡萄酒相關企業，貿易額大增，產業總收入在2009年增長至55億元，較仍需徵稅的2007年增三成。現時烈酒稅在香港整體稅收中佔比較小，2024/25財政年度預算約7.17億元，佔總收入約0.14% 。

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