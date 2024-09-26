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地選選民減12萬人連跌3年 18至20歲減半跌幅最大

【明報專訊】選舉事務處昨日公布正式選民登記冊，地方選區選民有421萬多人，較臨時登記數字多2852人，但整體仍較去年正式選民登記冊減少近12.3萬人，連續第3年下跌。功能界別選民有19.8萬多名，較去年減少近8500名，為連續第4年下跌。選舉事務處表示，市民現可透過選民登記網站查閱其選民登記資料。

71歲以上選民近76萬 升4.6%

今年地方選區登記選民人數連續第3年下跌，選民人數4,210,384，按年減少122,722，亦是近3年跌得最多。翻查資料，2022年的地區選民人數按年減少60,448，2023年按年減少79,309。

按年齡組別劃分，45歲或以下的選民，隨年齡遞減，選民人數的跌幅愈大，當中18歲至20歲選民有12,794人，按年跌51%，跌幅冠絕各年齡層；21歲至25歲的選民人數有179,531，按年跌17%。人數最多的71歲或以上選民，達756,103，按年升4.6%；66歲至70歲的選民則按年升4.7%

選委界別按年增1000人

今年功能界別選民有19萬名個人選民和8,100多名團體選民，合共198,157名，按年減少近8500名。至於選委會界別分組，個人票的選民有3,267人，團體票有5,389名，合共8,656名，按年增約1000名。

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