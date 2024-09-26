污水染藍維港 環署銅鑼灣上游渠道查源頭

有色無味 酸鹼含氧正常

本報記者昨午2時許在現場觀察，淺藍色海水集中香港游艇會及怡和午炮對開沿岸一帶，水中仍見魚類游弋，海水沒傳出臭味，避風塘右邊水域海水呈正常的碧綠色。環保署昨回覆本報查詢表示，下午接獲報告後即派員到銅鑼灣避風塘實地調查，署方人員發現避風塘內沒有死魚、酸鹼值（pH）及溶氧量正常，但見有呈白色污水從近維園道雨水渠出水口排出。

環署稱倘有違例果斷執法

環保署續稱，該署人員於銅鑼灣避風塘抽取水樣本進一步化驗，並聯同渠務署於銅鑼灣上游位置檢查渠道以追蹤非法排放源頭，暫無定論，將續追查，倘證違反《水污染管制條例》，定必向涉案者採取執法行動。

翻查資料，本港以往亦曾有水域遭「染藍」，包括2022年4月中旬大埔林村河下游被染成淺藍色，當時環保署到場調查發現，有色水在附近的雨水渠口排入林村河，渠務署則打開附近雨水沙井蓋視察。另外在2019年10月，銅鑼灣避風塘近銅鑼灣消防局海面，亦曾有海水遭染成藍色，環保署當時亦有調查。