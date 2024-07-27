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政府推盛事 霍啟剛：定位不清 指今年逾200活動未達盛事標準

【明報專訊】政府近年推動盛事經濟，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，政府盛事定位不清，今年逾200項盛事大多屬「周期標誌活動」或「區域活動」，建議檢視盛事年表，未來向高增值旅遊發展，甚至可以「搶盛事」，從而最有效運用資源，他又批評本港符合國際水平的場地不足，促政府盡快檢視。

4類旅遊活動 「盛事」最大規模

霍啟剛引用外國學者對旅遊活動分類方法，按活動規模分四大類別，分別是「地方活動」、「區域活動」、「周期標誌活動」，以及最大規模且滿足高旅遊需求的「盛事」。他強調舉辦盛事的目標是說好香港故事及帶動GDP，4類活動各有需求，惟政府資源有限，應分析各活動的消費客群，增加高旅遊需求的「盛事」，以助善用資源，並提議政府可主動到訪他國「搶盛事」。霍同時建議可增加對活動的資助，例如政府可透過資助計劃全數資助活動，或由主辦單位向銀行借貸，政府做擔保。

政府：一直支持國際盛事在港舉行

政府發言人回覆本報時表示，政府更新香港盛事年表時，主要基於三大考慮因素，包括能否吸引市民和旅客參與、能否幫助香港在全球營造正面曝光，以及能否展示香港的策略地位，相關部門及法定機構一直透過現有資源，支持大型國際盛事在港舉行。發言人稱，相信啟德體育園會成為盛事熱門場地選擇，會繼續加強各部門溝通和協作，包括協助盛事主辦單位尋找適合場地。

文體旅局：檢視M品牌審批監管

現時政府會透過「M」品牌計劃資助盛事，但霍啟剛質疑，「M」品牌審批程序及處理申請個案時間長且欠清晰，令部分盛事未獲資助。文化體育及旅遊局回覆本報表示，局方和大型體育活動事務委員會正總結過去一年「M」品牌活動推行的經驗，包括檢視計劃的審批及監管機制。

至於場地配套，中國香港龍舟總會主席鍾志樂表示，本港下月將於觀塘海濱舉辦第15屆亞洲龍舟錦標賽，但仍有船隻停泊，可能影響賽道，指起動九龍東辦事處及海事處只能協調船家搬船，若聘請公司搬3艘船需花費6位數，總會無法負擔，鍾又擔心，同一場地舉辦的2027年世界龍舟錦標賽，賽道範圍更廣，涉及逾100艘船，「如果（泊船問題）2026年不解決，我就要報告國際龍舟聯合會，放棄賽事」。

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