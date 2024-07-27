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黃金周料925團訪港 業界唏噓 聯業工會指遠低2000團預期 憂國慶活動遜內地

【明報專訊】國慶黃金周將近，旅監局根據業界資料，料黃金周期間將有925團內地旅行團訪港，平均每日132團，涉約3.6萬名旅客。香港旅遊聯業工會認為數字遠低於預期的2000多團，指情况欠理想，業界唏噓，同時擔心本港國慶活動吸引力不及內地。酒店業界因應暑期表現平平而對國慶期間市道的預測保持審慎。保安局則召開跨部門會議，統籌安排黃金周期間各口岸安排。

旅監局表示，內地黃金周入境旅客大部分以個人遊模式訪港，旅行團旅客較多選擇避開人流高峰時間訪港。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠昨日接受港台《千禧年代》訪問時表示，2018年國慶黃金周每日有300至500團到港，業界參考當年數字，原本推算今年將有2000餘團來港，但與實際數字差距頗大，「2000餘團其實係好正常……（現在）預計個數字都不到千，其實不是太理想」，並指業界聚會時都慨嘆訪港內地團減少，「業內都有些唏噓」。

政府計劃在國慶期間推出不少慶典活動，梁認為不少活動本身亦會在內地舉辦，甚至規模更大，她以無人機表演為例，指武漢的表演會同時有8000架無人機參與，認為本港無人機表演吸引力相對較低。梁也提及，本地旅行社推銷旅遊路線時早已加入慶典活動元素，但反應並不熱烈。

酒店業指按暑假經驗預測轉審慎

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉於同一節目表示，暑期酒店經營的銷售額及回報較去年減少一至兩成，故對國慶市道的預測比較審慎，引述部分業界指營運成本上升兩至三成，已決定轉型或不再經營。翻查部分三星級至五星級酒店網站，部分四星級酒店房間在黃金周檔期已經爆滿，至於房租超過4000元一晚的五星級酒店及數百元一晚的酒店則仍有空房。

政府跨部門統籌管理口岸人車

保安局昨日亦召開跨部門會議，統籌安排黃金周期間各口岸的人流、車流管理工作。由海關、警務處及入境處等部門組成的跨部門聯合行動指揮中心會啓動，實時監察口岸現場。運輸署緊急事故交通協調中心亦會通宵運作，警方有需要時會安排公共交通使用即將設立的新深路專用行車線前往落馬洲、皇崗口岸。

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