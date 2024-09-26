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認襲擊非禮 網紅劉馬車囚8月

【明報專訊】綽號「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒今年初涉非禮案到屯門裁判法院提訊，其間在羈留室與一名男子互毆，劉另於年中的動漫節踢打一名少年，以及在元朗及沙田分別非禮3名女子，他承認兩項襲擊致造成身體傷害罪及3項非禮罪，昨日於屯門裁判法院共被判囚8個月。辯方求情稱，心理專家判斷劉重犯機率非常高，上一宗案件索取的心理報告有同樣結論，「某程度上都應驗咗」。

求情稱有心理問題 重犯機率高

被告劉駿軒（28歲）涉及屯門法院施襲案、動漫節施襲案和3次非禮事件。辯方昨求情稱，根據精神科和心理報告，精神科醫生不建議劉住院治療，心理學家則指劉有心理問題、重犯機率高，與其青春期心智發展有關。

辯方引述背景報告稱，劉駿軒來自父母離異的破碎家庭，長大後與父親相依為命，就案件表露悔意。辯方提到，劉曾是YouTuber，有傳媒追訪過其父親，對兩父子造成困擾，故劉拒絕感化官家訪。辯方呈上劉駿軒親撰求情信，劉稱心理學家對他持負面看法，他輾轉多次出入監獄，已深刻反省和痛定思痛，日後會謹言慎行。

署理主任裁判官鄧少雄表示，心理報告顯示劉駿軒重犯機率非常高，屯門法院施襲案在法庭發生，判刑須具阻嚇，判囚14日；動漫節施襲案涉及持續毆打事主，判囚兩個月；非禮女子案判囚6個月。鄧官稱，首兩宗案件涉及使用武力，刑期同期執行；非禮案屬不同類型，刑期分期執行，總刑期為8個月。

【案件編號：ESCC2126/24、TMCC825、1935/24】

相關字詞﹕屯門裁判法院 襲擊致他人造成身體傷害 非禮 劉馬車（劉駿軒）

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