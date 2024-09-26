稱離婚心情差 髮型師涉迷姦舊客

相約聊天 事主被帶到髮型屋

被告楊培章（案發時29歲）被控於2021年10月8日，在上水龍琛路2號某處所內強姦女子X。據控方開案陳辭，X中學時期會到被告有份開設的髮型屋，被告曾數次替她剪髮；X其後無再光顧，但被告在社交平台Instagram有追蹤她，她亦有追蹤對方；案發前X看到被告發帖透露與妻子離婚，心情低落，X發信息安慰。

同年10月7日，被告透過Instagram聯絡X希望與她見面聊天，X答應並在翌日赴約。被告駕車到X男友的寓所附近接她，先將車停泊於屯門黃金海岸停車場，二人聊天期間被告說「我30歲人冇嘢輸」。隨後被告將煙狀物品遞給X，X吸入後頭暈，被告再拿出一個三角形的物品着X放在脷底，X起初拒絕，惟在被告堅持下照辦，未幾覺得頭暈口渴，被告稱可為X取飲料，遂駛往涉案髮型屋。

事後搶事主手機删對話紀錄

X昨被傳召出庭作供，並供稱兩人到達髮型屋後，被告帶她到洗頭區着她休息，又替她保管電話，其間遭被告強吻，將手伸入她衣物撫摸其身體；X曾要求被告「唔好搞」並入洗手間，被告跟隨並嘗試脫下她的褲子，二人發生拉扯，惟她之後尿急自行除褲，未有如廁，被告繼而帶她到一間房強迫X替自己口交和數次強姦她；X表示她感到難過和不舒服，惟被告「唔肯放過我」。

X提到她被侵犯的過程中曾用力揑被告陽具，被告罵她「黐線」，繼續轉換姿勢要求她配合，她無力反抗，「佢講啲咩我照做」。完事後X欲接聽男友電話，被告說「呢啲嘢唔可以畀你男朋友知，畀佢知我哋兩個都好大鑊」，又搶走電話刪除二人的對話紀錄。開案陳辭續指X男友案發翌日報警，X體內驗出迷幻藥成分，亦有被告的精液殘漬。

【案件編號：HCCC 225/23】