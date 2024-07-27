將DSE英文卷上載「小紅書」 監考員認圖拓補習生意泄試題

被告劉冠希（23歲，前教學助理），被控一項違反《香港考試及評核局條例》（下稱《條例》）的違反保密規定罪。

辯方稱無實質得益

控方在定罪後指出，劉是初犯及要求充公劉犯案時使用的手機。辯方不反對充公，求情稱劉為人上進，重犯機率低。蘇官指出，劉利用監考員身分，盜竊答題簿及發布至網上以助其補習生意，惟辯方指劉當時有意開始補習生意，未有實質得益，以及監考員沒有被規定不得取走答題簿。蘇官聽罷陳辭後押後判刑。

簽保密協議 獲准取答題簿教學用

承認案情指出，劉在案發時為黃大仙某中學的教學助理，今年4月13日，劉到另一中學擔任應屆文憑試英文考試外間監考員，事前簽署保密協議，承諾不披露監考及考試事宜。

同月16日，一名考評局助理經理向警方報案，指一名小紅書用戶「Ms.Lucy大希」上載試卷。警方調查時見涉案帖文已被移除，但從facebook專頁「教育刺針」及網上新聞所發布的截圖可見，該小紅書用戶上載英文試卷三的空白答題簿，並寫上「大家入黎（嚟）睇下（吓）考成點」。該考評局助理經理確認，監考員在監考後獲准取去多餘的答題簿供教學之用。

其後劉前往考評局自首，局方報警處理。劉於警誡下招認，她曾取去多餘的答題簿及在「小紅書」上載部分答題簿，與學生分享內容，目的是想開拓網上補習生意。劉確認曾簽署保密協議後，警方正式拘捕她。

【案件編號：ESCC 2041/24】