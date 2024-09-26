明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

定罪兩年上訴駁回 青年超齡勞教變入獄

【明報專訊】2019年8月25日「荃葵青遊行」期間，兩名青年非法集結，經審訊被判罪成，2022年分別被判囚4個月和入勞教中心；兩人不服定罪和判刑提出上訴，高院昨日駁回申請，須即時服刑。法官姚勳智指案中環境證據充分，累積的效果可排除二人是路過或有其他原因出現在場。其中一名被告已超過判入勞教中心的年紀，法官改判入獄4個月。

上訴人為判刑時22歲的陳港榮及24歲葉仲德，原本分別被判監禁和入勞教中心。法官引述上訴方理據稱，當日警方拍攝現場片段中有8分鐘無拍攝集結者，未能肯定上訴人身分，他們並非當日唯一戴頭盔和著黑衫的人，裁判官裁決時無加以分析，且倘葉曾持雨傘指罵警員，警方無理由沒檢取，警員亦無在書面供辭交代拘捕情况。

上訴方續指，葉在案發地點附近上班，路面四通八達，當時警方無封路，葉路過現場非無可能，他戴口罩亦不等於參與非法集結。上訴方提到葉現已25歲，超過判入勞教中心的年紀（14至24歲），若法庭駁回上訴，冀判監少於3個月。律政司一方回應指當日拍攝不是針對特定一人，加上曾下雨，集結者又以強光照射警方，片段未必反映全貌。

判囚4月 官不滿「排咁耐期」

姚官認為案件「排咁耐期」才作上訴聆訊，情况相當不理想。姚官分析時同意呈堂片段有其限制，部分畫面因天氣模糊，而證人指集結者堵路，明顯做出擾亂秩序的行為，令人合理地感害怕。姚官續指非法集結發生於眾安街，警方開始驅散時，人們向青山公路移動，與兩名上訴人被拘捕的時間地點脗合。

姚官又稱，案發時未有新冠疫情，上訴人無特別理由戴口罩，即使證人觀察和紀錄有瑕疵，綜合推論仍是兩人參與非法集結，駁回上訴申請。法官基於葉現時的年紀，改判他監禁4個月。

【案件編號：HCMA 230/23】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

川專家料安安可可明年可試繁殖 粵語叫名有反應 港飼養員建初步信任
川專家料安安可可明年可試繁殖 粵語叫名有反應 港飼養員建初步信任
安安母親泰出生 可可年內兩搬家
安安母親泰出生 可可年內兩搬家
甘道23號活化 發展局：有條件下或可改食肆酒店
甘道23號活化 發展局：有條件下或可改食肆酒店
北上買餸熱 攜生肉入境者急增 海關：黃金周加強執法
北上買餸熱 攜生肉入境者急增 海關：黃金周加強執法
冰島自駕失事墮河 水警夫婦一死一傷
冰島自駕失事墮河 水警夫婦一死一傷
日童深圳遇襲亡 港領事活動默哀 在港日校演練加強保安
日童深圳遇襲亡 港領事活動默哀 在港日校演練加強保安
會持續供科學依據 冀港盡快解水產禁令
會持續供科學依據 冀港盡快解水產禁令
狎女兒兼恐嚇 男子囚27月
狎女兒兼恐嚇 男子囚27月
開槍案家屬投訴警獲受理 錄口供2.5小時 促查錯判形勢否
開槍案家屬投訴警獲受理 錄口供2.5小時 促查錯判形勢否
中醫師涉殺智障女案 警：牆有刮痕血濺 一袋寫「惡魔附身」
中醫師涉殺智障女案 警：牆有刮痕血濺 一袋寫「惡魔附身」
將DSE英文卷上載「小紅書」 監考員認圖拓補習生意泄試題
將DSE英文卷上載「小紅書」 監考員認圖拓補習生意泄試題
稱離婚心情差 髮型師涉迷姦舊客
稱離婚心情差 髮型師涉迷姦舊客
認襲擊非禮 網紅劉馬車囚8月
認襲擊非禮 網紅劉馬車囚8月
黃金周料925團訪港 業界唏噓 聯業工會指遠低2000團預期 憂國慶活動遜內地
黃金周料925團訪港 業界唏噓 聯業工會指遠低2000團預期 憂國慶活動遜內地
政府推盛事 霍啟剛：定位不清 指今年逾200活動未達盛事標準
政府推盛事 霍啟剛：定位不清 指今年逾200活動未達盛事標準
亞洲龍舟錦標賽10月觀塘海濱舉行
亞洲龍舟錦標賽10月觀塘海濱舉行
污水染藍維港 環署銅鑼灣上游渠道查源頭
污水染藍維港 環署銅鑼灣上游渠道查源頭
地選選民減12萬人連跌3年 18至20歲減半跌幅最大
地選選民減12萬人連跌3年 18至20歲減半跌幅最大
報道指酒稅將按價分級貴輕廉重 業界：誘清關報貴啲
報道指酒稅將按價分級貴輕廉重 業界：誘清關報貴啲
活在灣區：北上置業留意最低價非均價
活在灣區：北上置業留意最低價非均價
活在灣區：深中通道南沙線10月中通車
活在灣區：深中通道南沙線10月中通車
【Emily】嘉道理大使水巨蜥 上月高壽離世 醫生話患高血壓 或心臟病發
【Emily】嘉道理大使水巨蜥 上月高壽離世 醫生話患高血壓 或心臟病發
【Emily】批機場祈禱室又細又冇氈 穆斯林團體憂趕客
【Emily】批機場祈禱室又細又冇氈 穆斯林團體憂趕客
【Emily】勵敬懲教所42囚友 考獲DSE等182證書
【Emily】勵敬懲教所42囚友 考獲DSE等182證書
【Emily】試行過海101線一月 城巴氫巴十一免費搭
【Emily】試行過海101線一月 城巴氫巴十一免費搭
【Emily】陳茂波訪西班牙科企 晤貿易大臣講港經濟
【Emily】陳茂波訪西班牙科企 晤貿易大臣講港經濟