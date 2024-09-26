定罪兩年上訴駁回 青年超齡勞教變入獄

上訴人為判刑時22歲的陳港榮及24歲葉仲德，原本分別被判監禁和入勞教中心。法官引述上訴方理據稱，當日警方拍攝現場片段中有8分鐘無拍攝集結者，未能肯定上訴人身分，他們並非當日唯一戴頭盔和著黑衫的人，裁判官裁決時無加以分析，且倘葉曾持雨傘指罵警員，警方無理由沒檢取，警員亦無在書面供辭交代拘捕情况。

上訴方續指，葉在案發地點附近上班，路面四通八達，當時警方無封路，葉路過現場非無可能，他戴口罩亦不等於參與非法集結。上訴方提到葉現已25歲，超過判入勞教中心的年紀（14至24歲），若法庭駁回上訴，冀判監少於3個月。律政司一方回應指當日拍攝不是針對特定一人，加上曾下雨，集結者又以強光照射警方，片段未必反映全貌。

判囚4月 官不滿「排咁耐期」

姚官認為案件「排咁耐期」才作上訴聆訊，情况相當不理想。姚官分析時同意呈堂片段有其限制，部分畫面因天氣模糊，而證人指集結者堵路，明顯做出擾亂秩序的行為，令人合理地感害怕。姚官續指非法集結發生於眾安街，警方開始驅散時，人們向青山公路移動，與兩名上訴人被拘捕的時間地點脗合。

姚官又稱，案發時未有新冠疫情，上訴人無特別理由戴口罩，即使證人觀察和紀錄有瑕疵，綜合推論仍是兩人參與非法集結，駁回上訴申請。法官基於葉現時的年紀，改判他監禁4個月。

【案件編號：HCMA 230/23】

（反修例風暴）