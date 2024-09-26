明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

中醫師涉殺智障女案 警：牆有刮痕血濺 一袋寫「惡魔附身」

【明報專訊】自稱「茅山道士」的中醫師2019年涉藉詞驅魔，用假陽具侵犯女徒弟的智障女兒，又推事主頭部撼牆及灌酒，事主最終倒斃在西貢村屋。中醫師和涉買假陽具的事主母親分別被控謀殺、非禮及教唆非禮共3罪，案件昨在高院續審。首名到場的警員供稱，當時事主蓋着黃氈帶傷卧牀，牆壁有刮痕血濺，房內袋子以英文寫上「我被惡魔附身」。另有鄰居目擊一名少女曾被紋身男子斥罵，少女生前憂傷虛弱，思疑她是案中死者。

被告為張子材（現年54歲，報稱中醫師）及事主母親吳馬如賡（現年57歲）。張被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），吳太被控協助和教唆張非禮事主。駐西貢的高級警員李大志供稱，2019年9月2日早上接報與同袍前往龍尾村，事主父親吳先生稱早上發現女兒暈倒，身體冰凍、無法喚醒及無呼吸，李走上一樓見到事主躺在房內摺牀、無脈搏。李庭上翻閱相片確認，事主身披黃氈，臉及手腳泛紅，房內牆壁有刮痕血濺。

到場救護稱事主背有屍斑四肢瘀

李大志表示，當時屋內有事主父親、吳馬如賡、張子材及張的女徒弟張喜善（音譯），他安排4人在一樓「神壇」外等待增援；張子材自言是茅山術師傅，吳太則稱事主有聽寫障礙，最近沒看醫生。在盤問下，李同意吳先生曾說女兒同年7月起行為古怪，自言自語和偷飲酒，又不願看醫生。李另確認房內袋子寫有「I am possessed by demon」，但不肯定有否「Stay away（遠離我）」的字句。

救護員王偉傑供稱，事主出現屍僵，背部有屍斑，四肢瘀傷擦傷，料已死去一段時間。王說，吳先生稱事主於前一晚10時仍有反應，但有點混亂和失常，之前曾以頭撞牆及用腳踢牆。

鄰居曾見紋身漢斥少女 屢聞叫罵

在附近工作的菲傭Shirley Nadal供稱，有一男四女不時出入涉事村屋，該健碩男子年約50歲，長髮束成馬尾，紋身遍滿手腳，其中約20歲女生起初頭髮及肩，後來剪短似男子。Shirley說，自2019年6月村屋白天和晚上都傳出男子的叫罵聲，她8月見過紋身男在屋外斥罵少女。事發前兩天，Shirley目睹少女非常憂傷、走路緩慢，狀甚虛弱，看來剛剛哭完，手臂及臉上可見瘀傷；事發清早，紋身男攜垃圾袋走往垃圾站。審訊今續。

【案件編號：HCCC159/21】

相關字詞﹕高等法院 非禮 謀殺罪 道士

上 / 下一篇新聞

川專家料安安可可明年可試繁殖 粵語叫名有反應 港飼養員建初步信任
川專家料安安可可明年可試繁殖 粵語叫名有反應 港飼養員建初步信任
安安母親泰出生 可可年內兩搬家
安安母親泰出生 可可年內兩搬家
甘道23號活化 發展局：有條件下或可改食肆酒店
甘道23號活化 發展局：有條件下或可改食肆酒店
北上買餸熱 攜生肉入境者急增 海關：黃金周加強執法
北上買餸熱 攜生肉入境者急增 海關：黃金周加強執法
冰島自駕失事墮河 水警夫婦一死一傷
冰島自駕失事墮河 水警夫婦一死一傷
日童深圳遇襲亡 港領事活動默哀 在港日校演練加強保安
日童深圳遇襲亡 港領事活動默哀 在港日校演練加強保安
會持續供科學依據 冀港盡快解水產禁令
會持續供科學依據 冀港盡快解水產禁令
狎女兒兼恐嚇 男子囚27月
狎女兒兼恐嚇 男子囚27月
開槍案家屬投訴警獲受理 錄口供2.5小時 促查錯判形勢否
開槍案家屬投訴警獲受理 錄口供2.5小時 促查錯判形勢否
定罪兩年上訴駁回 青年超齡勞教變入獄
定罪兩年上訴駁回 青年超齡勞教變入獄
將DSE英文卷上載「小紅書」 監考員認圖拓補習生意泄試題
將DSE英文卷上載「小紅書」 監考員認圖拓補習生意泄試題
稱離婚心情差 髮型師涉迷姦舊客
稱離婚心情差 髮型師涉迷姦舊客
認襲擊非禮 網紅劉馬車囚8月
認襲擊非禮 網紅劉馬車囚8月
黃金周料925團訪港 業界唏噓 聯業工會指遠低2000團預期 憂國慶活動遜內地
黃金周料925團訪港 業界唏噓 聯業工會指遠低2000團預期 憂國慶活動遜內地
政府推盛事 霍啟剛：定位不清 指今年逾200活動未達盛事標準
政府推盛事 霍啟剛：定位不清 指今年逾200活動未達盛事標準
亞洲龍舟錦標賽10月觀塘海濱舉行
亞洲龍舟錦標賽10月觀塘海濱舉行
污水染藍維港 環署銅鑼灣上游渠道查源頭
污水染藍維港 環署銅鑼灣上游渠道查源頭
地選選民減12萬人連跌3年 18至20歲減半跌幅最大
地選選民減12萬人連跌3年 18至20歲減半跌幅最大
報道指酒稅將按價分級貴輕廉重 業界：誘清關報貴啲
報道指酒稅將按價分級貴輕廉重 業界：誘清關報貴啲
活在灣區：北上置業留意最低價非均價
活在灣區：北上置業留意最低價非均價
活在灣區：深中通道南沙線10月中通車
活在灣區：深中通道南沙線10月中通車
【Emily】嘉道理大使水巨蜥 上月高壽離世 醫生話患高血壓 或心臟病發
【Emily】嘉道理大使水巨蜥 上月高壽離世 醫生話患高血壓 或心臟病發
【Emily】批機場祈禱室又細又冇氈 穆斯林團體憂趕客
【Emily】批機場祈禱室又細又冇氈 穆斯林團體憂趕客
【Emily】勵敬懲教所42囚友 考獲DSE等182證書
【Emily】勵敬懲教所42囚友 考獲DSE等182證書
【Emily】試行過海101線一月 城巴氫巴十一免費搭
【Emily】試行過海101線一月 城巴氫巴十一免費搭
【Emily】陳茂波訪西班牙科企 晤貿易大臣講港經濟
【Emily】陳茂波訪西班牙科企 晤貿易大臣講港經濟