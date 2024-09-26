中醫師涉殺智障女案 警：牆有刮痕血濺 一袋寫「惡魔附身」

被告為張子材（現年54歲，報稱中醫師）及事主母親吳馬如賡（現年57歲）。張被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），吳太被控協助和教唆張非禮事主。駐西貢的高級警員李大志供稱，2019年9月2日早上接報與同袍前往龍尾村，事主父親吳先生稱早上發現女兒暈倒，身體冰凍、無法喚醒及無呼吸，李走上一樓見到事主躺在房內摺牀、無脈搏。李庭上翻閱相片確認，事主身披黃氈，臉及手腳泛紅，房內牆壁有刮痕血濺。

到場救護稱事主背有屍斑四肢瘀

李大志表示，當時屋內有事主父親、吳馬如賡、張子材及張的女徒弟張喜善（音譯），他安排4人在一樓「神壇」外等待增援；張子材自言是茅山術師傅，吳太則稱事主有聽寫障礙，最近沒看醫生。在盤問下，李同意吳先生曾說女兒同年7月起行為古怪，自言自語和偷飲酒，又不願看醫生。李另確認房內袋子寫有「I am possessed by demon」，但不肯定有否「Stay away（遠離我）」的字句。

救護員王偉傑供稱，事主出現屍僵，背部有屍斑，四肢瘀傷擦傷，料已死去一段時間。王說，吳先生稱事主於前一晚10時仍有反應，但有點混亂和失常，之前曾以頭撞牆及用腳踢牆。

鄰居曾見紋身漢斥少女 屢聞叫罵

在附近工作的菲傭Shirley Nadal供稱，有一男四女不時出入涉事村屋，該健碩男子年約50歲，長髮束成馬尾，紋身遍滿手腳，其中約20歲女生起初頭髮及肩，後來剪短似男子。Shirley說，自2019年6月村屋白天和晚上都傳出男子的叫罵聲，她8月見過紋身男在屋外斥罵少女。事發前兩天，Shirley目睹少女非常憂傷、走路緩慢，狀甚虛弱，看來剛剛哭完，手臂及臉上可見瘀傷；事發清早，紋身男攜垃圾袋走往垃圾站。審訊今續。

【案件編號：HCCC159/21】