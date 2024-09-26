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港聞二

開槍案家屬投訴警獲受理 錄口供2.5小時 促查錯判形勢否

【明報專訊】38歲思覺失調男子上周日（15日）在北角寓所疑病發襲擊家人，曾持刀衝向警員，遭開槍擊斃。死者家屬昨早到投訴警察課港島區辦事處投訴和錄口供，包括要求調查是否涉及鹵莽行動甚至錯誤判斷形勢。事主胞兄稱家屬現時心情平靜，希望警隊日後設立機制，改善涉及精神病人個案的處理手法。警方回覆本報稱投訴警察課已接獲相關投訴，會按既定程序公平公正處理。

死者家屬早前批評警察過度執法，認為警方可用其他方法阻止事件，周日曾到灣仔警總請願。昨早約10時，死者太太、胞兄及父親到北角的投訴警察課港島區辦事處錄口供，歷時約2.5小時，有警員陪同3人離開。

料開死因庭後投訴才有結果

死者胞兄李先生向本報表示，投訴警察課已接納案件，將循現場環境、證據、警員及涉案人物等方向調查，警方會再到事發現場蒐證，但相信要待死因裁判庭召開死因研訊後，才有投訴警察課調查結果。

李先生說，感謝警方及警務處長關注事件，目前正處理胞弟身後事，惟喪禮需10多萬元，經濟有困難。他希望警隊日後成立機制，改善涉及精神病人個案的處理手法，「希望警方可以彈性、多方面處理，可能場面係好危險，但你係可以選擇進或退」，在考慮人身安全下妥善控制環境。

警務處長蕭澤頤早前指初步認為開槍警察經專業判斷，為免在場者受嚴重傷害而開槍，亦有按照使用槍械指引；事發時事主一手持剪刀、一手持菜刀，警察多次重複警告要求事主冷靜及放下武器，事主衝向警員，最近距離約1.5米。蕭重申會盡快公正調查，建議死因裁判庭盡快召開研訊。

相關字詞﹕精神病患 開警 警方 投訴警察課 思覺失調

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