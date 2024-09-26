狎女兒兼恐嚇 男子囚27月

事主平日居兒童之家

官斥被告嚴重破壞誠信

被告L.F.（化名，現年39歲）否認於2022年9月30日，在深水埗某單位內非禮及恐嚇當時12歲的女童X。

X早前在錄影會面說，被告在涉事單位幫她吹頭髮時觸摸她的胸部及臀部；同日，她與被告就金錢問題爭執，其間自言壓力很大及想自殺，被告見狀將一把水果刀放在牀頭着她自殺，又稱「你唔自殺，我就殺咗你，最多去坐監」，並假裝把水果刀捅向自己。被告女友之後將X帶離涉事單位。

被告受審後被裁定非禮及恐嚇罪成，案件昨日判刑。練官說，「不快的家庭各有辛酸」，在本案中，X的母親患精神病，X平日居於女童之家，只能在周末和假日跟父親同住，是個無家可歸的女孩。

練官批評被告的行為嚴重破壞誠信，為本身已經要面對其他問題的X帶來深遠影響，決定以監禁兩年為非禮罪量刑起點。

至於刑事恐嚇罪，練官指出，被告作為X的監護人，卻使案發時的情况惡化，認為判監3個月為適當量刑起點，因為被告面臨的控罪牽涉不同事件，下令將兩罪刑期分期執行，加上沒有其他減刑因素，被告總刑期為27個月。

【案件編號：DCCC 140/23】