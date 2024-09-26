日童深圳遇襲亡 港領事活動默哀 在港日校演練加強保安

在港的日本商界下月會在維園舉辦大型美食節活動，主辦單位負責人稱不會特別設安檢，對香港人有信心。

岡田健一昨出席2024年「日本秋祭in香港」新聞發布會甫致辭便說，希望全場能在新聞發布會前為深圳遇襲男童默哀一分鐘，並在台上帶領低頭默哀，其他與會者則原地默哀。

感謝警方提供支援

香港日本人學校日前在網誌提到，學校針對處理可疑人員進行了演習，並稱是9月第二次演習。

本報向警方查詢具體向在港日本學校提供哪些支援，是否協助演習等，警方回覆表示，一直密切關注各類型罪案趨勢，適時檢討行動策略及靈活調配資源，致力打擊各種罪案，確保社會安全。

岡田形容日本男童在深圳遇襲非常不幸，但相信許多在港日本人認為，香港的環境和深圳情况不同，但也敦促香港日本社區多加留意。他續稱，學童安全非常重要，在港日本學校已加強安保措施，提及港府一直提供支持，並感謝香港警方的支援。

他亦被問到有日籍記者被拒入境香港事件及日方有何立場，岡田健一稱未聽聞曾發生類似事件。翻查資料，採訪反修例著《戰記》的日籍自由記者小川善照去年6月被拒入境。

今年秋祭逾90場體驗活動

2024年「日本秋祭in香港」將於10、11月開展，屆時將有逾90場日本文化體驗活動，包括日本美食節、大刀劍展、壽司展等（見表），當中由香港日本料理店協會主辦的日本美食節10月12日及13日在維園舉行，會長氷室利夫表示，今年有24個攤位，較去年多。

下月辦美食節

主辦：信港人 不設安檢

至於活動會否因為深圳事件而加強大會安保，氷室利夫稱會如往年聘用保安公司，但不特別設安檢，「我相信香港人」。氷室利夫說他已在香港生活約35年，形容香港是「第二故鄉」，看重香港的營商環境，又說香港對日本人一向友好。

香港日本文化協會理事古田茂美說，香港和日本文化更相近，更加開放及西化。古田茂美又說港人鍾愛日本，自己在港生活亦感安全。