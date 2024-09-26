冰島自駕失事墮河 水警夫婦一死一傷

警方稱難過 提供一切協助

冰島警方昨日在facebook表示，該宗嚴重交通意外發生於冰島西北區的Skagavegi，位於斯卡加斯特倫（Skagaströnd）以北，指當時車輛懷疑失控跌落河，司機死亡，乘客由救護車送往阿克雷里（Akureyri）醫院搶救。當地警方派員到場調查，並感謝意外發生後在現場協助救援的道路使用者。

綜合其他傳媒報道，事發於周二（24日）當地時間下午約2時，事主駕駛租用的私家車沿Skagavegi碎石路行駛，至Krókssel附近，懷疑失控跌落河，救援人員需要潛入約兩米深的河水救起兩人。

天晴沒降雪 未知意外原因

當地警方接受《南華早報》訪問時表示，涉事地區時速限制最高80公里，目前沒有證據顯示司機當時超速或酒駕。據報當時天氣晴朗，沒有下雪，暫時未知意外發生原因。

警方回覆本報稱，對兩名警員在外地離世及受傷感到非常難過，已向相關警員的家人表示深切慰問，並會與他們保持緊密聯絡，提供一切適切協助。

入境處回覆稱，接獲求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐冰島大使館了解情况，並按當事人及其家屬意願提供適切意見及可行協助，該處會繼續與當事人及其家屬、公署和大使館緊密聯繫，積極跟進事件。