北上買餸熱 攜生肉入境者急增 海關：黃金周加強執法

個案超去年總數 籲勿「汆水」過關

海關陸路邊境口岸科副總指揮官（二）李麗儀表示，今年首8個月發現1324宗非法攜帶受規管食物個案，較去年同期增一倍，已超越去年全年的1019宗。今年截獲的個案中，62%涉及攜帶生肉，攜帶生蛋及家禽分別佔28%及10%。

海關相信，通關後跨境人流增加，而且深圳部分街市鄰近口岸，例如蓮塘綜合市場、福田農批市場等，市民因通關便利及兩地價格差距而嘗試將違規食品帶入本港。

李麗儀稱大部分截獲的個案以手拉車及環保袋等盛載食物，亦無控制溫度，關員容易發現，相信他們並不清楚法例要求，「以為真空或錫紙包裝、汆咗水就無問題」，強調做法在天氣炎熱時完全不符衛生條件，構成食安風險。

可罰款5萬囚半年

根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，市民攜帶生肉、家禽及生蛋入境時，須附有由來源地有關當局簽發的衛生證明書或食環署的書面准許，否則即屬違法；一經定罪，最高可罰款5萬元及監禁6個月。十一黃金周將至，海關將與食環署食安中心加強執法，同時增加教育宣傳。

食安中心衛生總督察（進/出口3）鄧耀恒提醒，任何形式包裝的生肉皆不可帶入境。海關則稱未來會多從教育及宣傳着手，包括與區議會及內地海關合作，又會在香園圍、文錦渡口岸派發單張，並在各陸路邊境管制站監控與查驗。