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甘道23號活化 發展局：有條件下或可改食肆酒店

【明報專訊】政府去年把一級歷史建築、位於港島山頂甘道23號的大宅納入第七期活化歷史建築伙伴計劃，發展局昨日邀請非牟利機構就該建築提交活化建議。發展局表示，甘道23號所在的土地為住宅用途，若日後活化用途為食肆或酒店等，須向城規會申請，可能在有附帶條件下獲批准。

邀非牟利機構交建議 資助首兩年營運赤字

發展局昨日邀請非牟利機構就甘道23號提交活動建議，明年1月2日中午12時截止。局方下月中為非牟利機構舉辦導賞團及工作坊，以便有關機構了解申請手續和評審準則。

翻查發展局早前提交灣仔區議會的文件，當局稱為鼓勵有意提交活化建議書的非牟利團體發揮創意，發展局不會在邀請建議書規定甘道23號的活化用途。政府除了資助活化和改造工程，亦會視乎獲選機構的申請，提供一筆過撥款，應付社會企業的開辦成本和首兩年營運出現的赤字。

灣仔區議員穆家駿認為甘道23號地點較「隔涉」，大宅室內面積不大，相信申請機構要考慮如何做到營運可行。他認為將甘道23號及附近的歷史建築如山頂警署整合為一條遊覽路線，可增加吸引力。

建於1887年的私人住宅甘道23號又名「Carrick」大宅，是山頂最早期歐式洋房之一，古諮會2011年將之評為一級歷史建築。大宅樓高兩層，設計受到新古典主義和帕拉第奧主義影響，位處一個由擋土牆和斜坡支撐的平台上，周邊有古典式護牆，外牆有古典裝飾，如粉飾灰泥壁柱、帶有拱形窗口的遊廊、拱頂石等。

前述區議會文件顯示，甘道23號過去多次轉手，直至1993年由Juli May Ltd.擁有。業主2015年曾向城規會申請將大宅所在的綠化地帶改劃為住宅地帶，引來保育組織反對，2018年政府與業主達成非原址換地協議，大宅得以保留。發展局稱，甘道23號地段2020年10月已交回政府。

前哥頓軍營收10申請

另外，發展局稱第七期活化計劃下的屯門前哥頓軍營Watervale House的活化申請4月10日截止，收到10份申請，預計明年上半年完成評審；舊華人精神病院項目的申請安排將適時公布。

相關字詞﹕甘道23號

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