安安母親泰出生 可可年內兩搬家

川飼養員隨行三四月

安安的譜系號為1183，2019年6月28日出生，父親名叫「武崗」，母親林冰是旅泰大熊貓「林惠」在泰國清邁動物園產下的第一胎，也是第一隻在泰國出生的大熊貓。林冰其後返回四川生活，5年內誕下4胎7崽，安安是第三胎中的哥哥。至於雌性的可可，譜系號1180，較安安年長兩天，父母是「津柯」及「漢媛」，今年才與同胞的哥哥「麒麟」搬到成都大熊貓繁育研究基地居住。

照顧安安和可可已一年半的飼養員董禮今日隨同抵港，會陪伴兩隻大熊貓三四個月，待牠們適應才離開。董禮昨在四川向傳媒表示，安安屬活潑好動的大男孩，性格開朗，是體型較大的雄性大熊貓，一旦較高興便喜歡跑動；可可則屬體型稍嬌小的女孩，「性格比較潑辣一點」，是大熊貓中的「女漢子」，特別擅於攀爬，高興時喜歡打滾、攀爬。董禮相信，以牠們的性格很快可習慣香港新居。

內地專家籲改善繁育條件 倡場館設交流窗口

中國大熊貓保護研究中心副主任李德生稱，根據兩隻大熊貓父輩及祖輩歷史，從遺傳方面評估「沒有什麼缺陷」，很大機會可自然交配、開枝散葉。李稱曾與海洋公園人員交流，認為目前兩隻大熊貓在健康及快樂生活的條件得到滿足，但要繁育的話有些方面仍需改善，例如是在場館設立一些交流窗口，讓兩隻大熊貓有更多交流，聞到彼此的氣味，相信明年可嘗試繁殖。