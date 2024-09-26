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川專家料安安可可明年可試繁殖 粵語叫名有反應 港飼養員建初步信任

【明報專訊】中央送贈香港的第三對大熊貓「安安」和「可可」今日抵港正式落戶海洋公園。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨在四川成都出席「歡送大熊貓『安安』『可可』赴港」儀式致辭時，形容中央再將大熊貓贈港，展現中央對香港的關愛和重視。海洋公園表示，其專家今年8月中已為牠們設計新的運輸箱並展開訓練，確保運送過程順利，有多名護理人員及專家同行。中國大熊貓保護研究中心專家稱，安安和可可很大機會可自然交配，明年或可嘗試繁殖（見另稿）。

安安、可可今日抵港後，將入住海洋公園「香港賽馬會四川奇珍館」，即第一代已故大熊貓「安安」和「佳佳」的舊居；「盈盈」和「樂樂」以及一對龍鳳胎則繼續住在園內的「大熊貓之旅」，今日起身在本港的大熊貓將增至6隻。

兩隻新大熊貓今早會離開出生地來港，相關人員為今次運輸做了不少準備。據海洋公園動物及保育部主管祝效忠昨在儀式播放的片段介紹，園方上月中已為安安、可可設計新的運輸箱，並展開訓練，園方與中國大熊貓保護研究中心的專家包括獸醫與護理團隊，會陪同大熊貓一直在機艙，監測牠們的行為及環境變化。

運輸箱面積1.5平方米 備鎮靜藥應對過激反應

獸醫成彥曦昨在四川向香港傳媒表示，運送過程中會準備充足的水和食物，機上溫度會控制在20至25℃，專家有準備應急方案，舉例如大熊貓在機上的「應激反應」很重，會處方小量鎮靜藥物讓牠安靜下來。成彥曦說，運輸箱面積約1.5平方米，轉身、睡覺、站立不受影響。

外界關注大熊貓來港適應問題，在四川照顧安安和可可的飼養員董禮表示，由兩隻大熊貓與身在四川的香港飼養員互動可見，牠們的學習能力很強，用粵語呼叫名字，「牠也會從耳朵、聽覺上有明顯反應」，反映已建立初步信任關係。中國大熊貓保護研究中心副主任李德生稱，日後兩隻大熊貓有新名字，只要多聽，估計最快一個月可適應。

稱當地各業握商機

楊潤雄盼港人亦然

楊潤雄昨在儀式致辭稱，國寶大熊貓承傳深厚的中華文化和生態意義，亦連繫內地和香港人民，更展現中央充分肯定香港在保育、護理和飼養大熊貓的表現，香港已準備就緒迎接兩名新的家庭成員。儀式後楊見記者表示，他在當地見到商界或不同行業利用熊貓主題帶動產品或服務，希望香港社會各界在大熊貓抵港後，會利用相關主題於行業或產品多做推廣。

有出席儀式的海洋公園主席龐建貽向記者表示，「奇珍館」第一部分翻新工程已完成，第二階段會盡快在今年底前完成擴建，「大熊貓之旅」亦會翻新。被問及本港日後如有更多新生大熊貓、資源是否足以應付，龐稱政府有支持海洋公園保育及教育工作，園方在大熊貓保育及教育方面有很好成果，期望政府繼續支持的同時，亦會與商界等持份者聯絡以獲取支持。

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