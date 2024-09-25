新一季流感疫苗 學校可揀打針噴鼻

僅兩成幼園5中小學選噴鼻

幼園校長：未了解新安排冀多宣傳

醫務衛生局長盧寵茂昨同衛生署長林文健及醫管局主席范鴻齡等在西灣河普通科門診率先接種流感疫苗。盧寵茂同時接種第六針新冠疫苗，形容接種疫苗為「一年一度的約會」，又提及上個流感季度有32宗兒童感染流感重症，當中6人死亡，強調不能輕視。

當局今年購買逾100萬劑流感疫苗，包括3.7萬劑噴鼻式疫苗。截至昨日，全港約1100間幼稚園和幼兒中心中，約870間、即八成學校已為學童安排疫苗接種，當中246間提供噴鼻式疫苗，較上年升6個百分點。另約有93%小學及77%中學參加外展接種計劃，當中僅3間中學及兩間小學選用噴鼻式疫苗。

本身為幼稚園校長的教聯會副主席林翠玲向本報表示，今年續選用注射式疫苗，約有八成學生報名，她稱報名參與外展計劃時未清楚可同時選用兩種疫苗，認為政府應加強宣傳。她稱，下年度或會考慮同時為學生提供兩種疫苗，並安排不同時間及地點接種。同為私立幼稚園校長的教聯會理事蔡麗芳說，其幼稚園同樣沿用注射式疫苗，稱該校老師通常會抱着小朋友接種疫苗，流程相當順暢，反而擔心改用噴鼻式疫苗會令師生不習慣。津貼中學議會主席李伊瑩表示，中學生普遍不會恐懼打針，故即使有其他選擇仍選用注射式疫苗，又指約有三分二學生參加計劃，較往年多。

學者：噴鼻如滴眼藥水 學童易接受

關日華料今年度當局宣傳不足令較少學校選用噴鼻式疫苗，又指噴鼻式與注射式疫苗效用相同，且接種噴鼻式疫苗有如「滴眼藥水」，相信可令不願打針的兒童更易接受。他理解學校有行政上考慮，但認為噴鼻式疫苗有助提高接種率，冀學校能考慮學生健康而選用噴鼻式疫苗。關補充，噴鼻式疫苗不適合免疫系統缺陷人士、癌症患者及長期病患等群體，且患有哮喘的兒童需接受家庭醫生評估和監測方能接種噴鼻式疫苗。