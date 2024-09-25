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港聞二

李：體育園將辦開幕禮 邀體藝明星參與

【明報專訊】啟德體育園將於明年首季開幕，特首李家超昨在行會前記者會回應提問表示，到時將會舉辦盛大開幕活動，會邀多名香港本地體藝明星參與。他又透露，目前已經至少有50多間公司或團體表示有興趣在啟德體育園安排項目；在正式啟用前，政府會舉行不同演練和試驗活動，確保園區運作暢順。

當局預料啟德體育園將照計劃於今年底完工，並於明年初正式啟用。李家超相信園區落成啓用會帶來協同效應，推動體育發展同時，亦可帶動演出、旅遊業等各個產業發展。

稱逾50企有興趣租用

李家超表示，政府會從11月起開始舉辦測試賽；另外政府亦會舉行不同演練和試驗活動，再按每一次經驗調整營運模式，確保舉辦大型活動時所有運作暢順。他舉例當天氣變化，人群疏散或有阻滯，例如人流因避雨而影響疏散速度，都需測試。

在交通方面，李稱體育園附近有兩個港鐵站，步行時間約15分鐘，根據過往人群管理經驗，配合港鐵及其他交通管理，可令人群有序地、安全地離開啟德體育園到其他地方，包括通過港鐵、巴士和旅遊巴等。

他又稱，上月參觀體育園時與警區指揮官研究在不同日子、時段及天氣狀况下的疏散路線，並擴大有關交通網絡、交通輪候地點，加上執法部門和營運機構的經驗，有信心啟德體育園運作時一切暢順。由政務司長主持的跨部門工作小組，將至少運作至明年，直至當局認為體育園運作暢順為止。

相關字詞﹕啟德 啟德體育園

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