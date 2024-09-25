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港聞

港聞二

李家超：夏寶龍冀工商界建設香港

【明報專訊】中央港澳辦主任夏寶龍早前在北京與特首李家超等會面，提及希望工商界支持特區施政。李家超昨日見記者表示，明白夏寶龍「語重心長」，要求他與團隊帶領社會各界，特別是工商界、企業家，透過實際行動建設香港，「工商界、企業家不是旁觀者」。廠商會則表示會繼續配合特區政府推動產業轉型的相關政策，進一步發揮「外聯內通」的功能，助力本港及內地企業「走出去」，並協助招商引資。

上周港澳辦發出的新聞稿引述夏寶龍表示，希望香港社會各界特別是工商界、企業家堅定支持特首及特區政府依法施政，「把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興」。

李：改革因時地制宜 不為改而改

夏寶龍又充分肯定李家超及其團隊的工作，「以鮮明的改革理念、實實在在的改革舉措，一件事一件事地抓，有力推動特區各項工作取得新進展、展現新氣象」。

李家超昨日對夏寶龍表示感謝，又說其改革理念是必須因地制宜、因時制宜，判斷什麼改革需要由零開始、什麼改革要破瓶頸、什麼改革要固本培元、什麼改革要鞏固和提升。他續稱「改革並不是為改而改，不能夠破壞原本成功的基因元素」。

廠商會表示十分認同支持夏寶龍表達對特區政府和社會各界，尤其是工商界和企業家的期望，會長盧金榮表示，新冠疫情後許多行業面臨嚴峻的經營挑戰，除外圍因素外，也反映本港經濟內部存在結構和深層次矛盾，有待解決。

廠商會：傳統產業需加新生產力

廠商會認為社會各界應因地制宜地打造「港版新質生產力」，除創科、新型工業化和科研成果轉化等方面努力之外，還需為傳統產業注入新質生產要素，充分發揮本港在品牌、綠色低碳及標準等方面的優勢。

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