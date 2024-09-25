蛟龍號首來港 科大參與領導深潛考察

蛟龍號抵港，副政務司長卓永興、科大代表等昨日在尖沙嘴碼頭迎接，祝賀科研團隊完成任務返航。科大稱，這次剛完成西太平洋考察首個航次，亦是首次有多國科學家參與，項目由科大海洋科學系及生命科學部講座教授錢培元負責籌組，成員包括3名香港科學家及多國專家。考察隊經歷45天航程，在西太平洋海域調查生物多樣性，任務包括觀察及拍攝典型海山山坡到山頂的海底生物分佈，採集生物、水體、地質樣本和環境參數數據，而蛟龍號則是首次搭載海外科學家下潛，到深海採集生物及生態樣本。

卓永興：3港科學家參與下潛

卓永興稱，該次考察搭載10多名中外科學家，而3名來自香港的科學家分別是浸大學生物系教授邱建文、浸大博士後王琪和科大博士後張珊，其中，王琪下潛最大深度達4700米，張珊則參與「蛟龍號」首次全女班下潛。

蛟龍號是中國首台7000米級大深度載人潛水器，可探索全球99.8%海域，標誌着國家在載人深潛科考技術躋身世界先進行列。深海一號及蛟龍號人員今日結束訪港行程。