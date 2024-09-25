明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

法院大樓辱罵3證人 Lunch哥藐視法庭囚3月

【明報專訊】外號「Lunch哥」的學生李國永和一名退休女保安涉於2020年辱罵一宗死因研訊的證人，被裁定藐視法庭罪成，昨於高等法院接受判刑。法官陳慶偉指出，當時二人因為3名證人的證供不符合他們的想法，便以極污穢的言語侮辱對方，行為嚴重，更有損司法工作，故判處二人即時監禁3個月，並下令二人須向律政司支付以彌償基準評定的訟費。

同案退休女保安亦囚3月

原告為律政司長，答辯人為李國永（19歲）和賴瑞英（66歲）。陳官判刑指出，二人針對3名證人「H女士」、「H先生」和「C小姐」，出言辱罵及做出侮辱手勢，內容極為污穢。其中一名證人為死者的母親，她出庭已承受極大壓力及哭泣，她與另外兩名證人應死因庭要求到庭作證，卻換來害怕人身安全的結果。

陳官續稱，李和賴向3名證人致歉，法庭知悉及認為是遲來的道歉。法庭考慮二人騷擾證人約3分鐘，不涉及暴力，但騷擾發生在法院大樓內及3名證人正受到警方護送，以及不能低估事件對司法工作的影響。法庭亦不接納李於案發時受病情影響，認為李是清晰知道其所為，故須為事件負責。

須付訟費 金額按彌償基準評定

陳官表示，本案不涉例外情况，須判予即時監禁，故判處二人入獄3個月，並下令二人須向律政司支付訟費，金額以彌償基準的方式評定。

庭上早前透露，李負擔至少16.3萬元訟費，若支付巨額訟費，可能面臨破產，辯方一度冀法庭下令他支付數千元。

【案件編號：HCMP 2254/20】

上 / 下一篇新聞

贈港熊貓安安可可露面 下月徵新名 雄性活潑雌性被稱「假小子」 冀12月中見公眾
贈港熊貓安安可可露面 下月徵新名 雄性活潑雌性被稱「假小子」 冀12月中見公眾
馬會捐逾億 助海園擴建熊貓館提升設施
馬會捐逾億 助海園擴建熊貓館提升設施
商場民政處紛推活動 李家超籲趁機谷消費
商場民政處紛推活動 李家超籲趁機谷消費
國安委下決定 港大生申請駁回續囚 懲教署長稱「無足夠反省」確認不減刑 官：「決定」有約束力
國安委下決定 港大生申請駁回續囚 懲教署長稱「無足夠反省」確認不減刑 官：「決定」有約束力
官指一直知不減刑涉國安 張敬生須付訟費
官指一直知不減刑涉國安 張敬生須付訟費
運署：不明查7．21車牌新聞價值 查冊新規覆核開審 質疑記者非真心
運署：不明查7．21車牌新聞價值 查冊新規覆核開審 質疑記者非真心
RCEP制訂新成員加入程序 港府喜見
RCEP制訂新成員加入程序 港府喜見
窗框藏毒 維修工被捕
窗框藏毒 維修工被捕
揭擁私宅 上期居屋撤逾千申請 綠白表資格去年起看齊 房署將按情况檢控
揭擁私宅 上期居屋撤逾千申請 綠白表資格去年起看齊 房署將按情况檢控
策展人赴遺址挑展品 中華古文明完整重現
策展人赴遺址挑展品 中華古文明完整重現
國慶10天料千萬人次出入境 高鐵票較早爆滿 料多過夜客
國慶10天料千萬人次出入境 高鐵票較早爆滿 料多過夜客
涉非法轉播英超 父子被捕 海關首引「傳播權利」 高峰約200人收看
涉非法轉播英超 父子被捕 海關首引「傳播權利」 高峰約200人收看
精液混水潑女途人 城大研究生罰款5000
精液混水潑女途人 城大研究生罰款5000
政府研降工程成本 冀年內提出措施
政府研降工程成本 冀年內提出措施
中大首枚衛星升空 助探測應對天災 全球第一顆AI大模型科學衛星 照片解像度精確至一米內
中大首枚衛星升空 助探測應對天災 全球第一顆AI大模型科學衛星 照片解像度精確至一米內
蛟龍號首來港 科大參與領導深潛考察
蛟龍號首來港 科大參與領導深潛考察
李家超：夏寶龍冀工商界建設香港
李家超：夏寶龍冀工商界建設香港
李：體育園將辦開幕禮 邀體藝明星參與
李：體育園將辦開幕禮 邀體藝明星參與
新一季流感疫苗 學校可揀打針噴鼻
新一季流感疫苗 學校可揀打針噴鼻
中醫師涉殺智障女 死者母控協助非禮 自稱道士作法 母購侵犯女兒「驅魔道具」
中醫師涉殺智障女 死者母控協助非禮 自稱道士作法 母購侵犯女兒「驅魔道具」
開舖交易加密幣騙1200萬 6人被捕
開舖交易加密幣騙1200萬 6人被捕
灣區熱搜：氣象交通AI環保 灣區新規陸續來 擬每年兩部新法 推動粵港澳制度對接
灣區熱搜：氣象交通AI環保 灣區新規陸續來 擬每年兩部新法 推動粵港澳制度對接
灣區熱搜：粵外貿5個月正增長 增幅收窄
灣區熱搜：粵外貿5個月正增長 增幅收窄
【Emily】調查：小學生最憎父母講「我數三聲」 最鍾意「加油」 團體指情緒責罵難改孩子行為
【Emily】調查：小學生最憎父母講「我數三聲」 最鍾意「加油」 團體指情緒責罵難改孩子行為
【Emily】港鐵45歲嘉年華 玩模擬駕駛睇維修車隊
【Emily】港鐵45歲嘉年華 玩模擬駕駛睇維修車隊
【Emily】迪士尼門票今加價 老幼年票收費劃一
【Emily】迪士尼門票今加價 老幼年票收費劃一
【Emily】中史自學平台大變身 遊戲冷知識添趣
【Emily】中史自學平台大變身 遊戲冷知識添趣
【Emily】福建附小15周年校慶電影 勾起「我們的成長路」
【Emily】福建附小15周年校慶電影 勾起「我們的成長路」