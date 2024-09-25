法院大樓辱罵3證人 Lunch哥藐視法庭囚3月

同案退休女保安亦囚3月

原告為律政司長，答辯人為李國永（19歲）和賴瑞英（66歲）。陳官判刑指出，二人針對3名證人「H女士」、「H先生」和「C小姐」，出言辱罵及做出侮辱手勢，內容極為污穢。其中一名證人為死者的母親，她出庭已承受極大壓力及哭泣，她與另外兩名證人應死因庭要求到庭作證，卻換來害怕人身安全的結果。

陳官續稱，李和賴向3名證人致歉，法庭知悉及認為是遲來的道歉。法庭考慮二人騷擾證人約3分鐘，不涉及暴力，但騷擾發生在法院大樓內及3名證人正受到警方護送，以及不能低估事件對司法工作的影響。法庭亦不接納李於案發時受病情影響，認為李是清晰知道其所為，故須為事件負責。

須付訟費 金額按彌償基準評定

陳官表示，本案不涉例外情况，須判予即時監禁，故判處二人入獄3個月，並下令二人須向律政司支付訟費，金額以彌償基準的方式評定。

庭上早前透露，李負擔至少16.3萬元訟費，若支付巨額訟費，可能面臨破產，辯方一度冀法庭下令他支付數千元。

【案件編號：HCMP 2254/20】