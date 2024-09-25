開舖交易加密幣騙1200萬 6人被捕

過去一月破41科技騙案 涉款7800萬

兌換加密貨幣騙案涉及一個有黑幫背景的詐騙集團。警方今年7月接報，有犯罪集團在灣仔開設加密貨幣兌換店，以優惠匯率吸引客戶兌換加密貨幣。3名事主拿着大量現金到店舖交易，職員收錢後藉故帶走現金離開，逃去無蹤，3人損失共500萬。警方調查後，以串謀詐騙罪拘捕6名本地男子，其中4人有黑社會背景。被捕人包括主腦、兌換店職員、接應、通風報信者及傀儡戶口持有人。

涉案灣仔兌換店今年6月開始運作，經營約1個半月，該地舖月租6萬元。集團利用facebook或WhatsApp聯絡事主到門店交收，從而取走現金。

警方相信該集團與今年3月尖沙嘴金馬倫道一宗相同手法詐騙的案件有關，相信背後由同一集團操控。兩宗案件共涉及9受害人，涉款1200萬元。

至於其餘40宗案件包括有電子零件街頭騙案、假冒客服騙案、網上求職騙案、投資騙案、使用虛假身份證於虛擬銀行開戶等。

53名被捕人涉嫌洗黑錢、串謀詐騙、行駛虛假文書、以欺騙手段取得財產等罪名被捕，當中39人為傀儡戶口持有人，其餘包括集團骨幹成員。全部41宗案件中，總騙款金額達7800萬元，其中有18宗騙案涉款超過100萬元。行動中，警方凍結1100萬元懷疑犯罪得益。