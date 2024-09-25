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港聞

港聞二

中醫師涉殺智障女 死者母控協助非禮 自稱道士作法 母購侵犯女兒「驅魔道具」

【明報專訊】5年前龍尾村命案，自稱「道士」的男中醫師涉藉詞驅魔，指使女徒弟購買假陽具侵犯對方21歲智障女兒，推事主頭部撼牆及灌酒。中醫師被控非禮及謀殺兩罪，事主母親被控一項協助和教唆非禮罪，兩人不認罪，案件昨在高院開審。控方宣讀開案陳辭提及，事主身上多處受傷及死於肺炎，形容本案非常可悲及離奇。

報稱註冊中醫師的首被告張子材（現54歲），被控於2019年8月1日至9月2日間的某天，在西貢龍尾村某住所非禮吳恩宇（終年21歲），及於9月2日謀殺吳。次被告吳馬如賡（現57歲）為死者母親，被指8月某日協助和教唆張子材非禮事主。兩人由外籍大狀代表，案件由6女1男組成的陪審團以英語審理。

根據控辯雙方承認事實，事主吳恩宇患有輕度智障及言語障礙，其母吳馬如賡及父親均是張子材徒弟，一家三口自2017年與張同住上址。2019年9月2日清早，事主失去知覺，事主父親報警。事主當時倒卧房內一張接疊牀上，身穿T裇、牛仔短褲及成人尿片，已無心跳呼吸，由救護員證實死亡。警方在場檢取黃紙、中國書法筆墨、一把劍及木造刀鞘等證物。

驗屍發現多處非致命傷口

死因攝取過量酒精肺炎頭傷

控方開案陳辭指出，警方於案發當日早上7時許到場，發現事主頭、臉及手腳皆有瘀傷，屋內除了張子材、事主父母，還有一名女徒弟及一名女子。張子材被捕後在錄影會面下表示，由於事主舉止怪異，他為事主驅走體內邪靈，包括在事主不清醒下用假陽具插入她的陰道，拿拖鞋及烏蠅拍打吳，將她的頭部撞向牆，以及灌她飲酒。而吳馬如賡於錄影會面承認，她為了驅魔買假陽具。

外傭見紋身漢棄圓櫈 驗出死者血迹

驗屍發現死者身體多處傷口並非致命，死因主要是攝取過量酒精，細菌感染肺炎，以及頭部傷勢。事前有菲傭在附近聽到叫喊聲，另有菲傭見過有紋身男子把一張圓櫈棄置垃圾站。涉事一張圓櫈、一對拖鞋及3個烏蠅拍驗出死者血迹。

控方力陳，從張子材虐打事主及強行灌她飲酒可見，張明顯有意圖導致事主身體受嚴重傷害，至於吳馬如賡負責買假陽具，她知道張會非禮事主並一同犯案。

【案件編號：HCCC159/21】

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