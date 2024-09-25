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港聞

港聞二

政府研降工程成本 冀年內提出措施

【明報專訊】香港建造成本為亞洲最高，政府正研究減成本方法。發展局常任秘書長（工務）劉俊傑稱，希望今年內能提出相關應對措施及具體時間表。他說當局正研究利用科技，例如將部分工序帶到場外處理等，又提及上月成立的建築科技研究院，預料可制訂更多設計標準供本港廣泛應用，並會加強與大學和業界合作。

發展局文件指出，新加坡、深圳及廣州等地工程造價比香港低約兩成至七成。立法會研究工務工程效益成本管理小組委員會昨開會討論相關問題。科技創新界議員邱達根倡議工程審批流程全面電子化，並提及創新及科技基金由2018年10月至今年7月底批出逾4000個項目，關注當局會否加額及將部分項目應用於建造業。

審批正數碼化 將研AI應用

劉俊傑說，當局正將審批程序數碼化，亦已建立數據庫蒐集所有工程進度，以探討審批程序改善空間，下一步會研究業界應用人工智能（AI），例如已在智慧工地用AI，也有顧問公司以AI做初步設計。

劉俊傑又說發展局已成立專責小組，倘發現大學及業界使用創新科技或新材料，會先在工務工程項目中試行，小組再檢視能否在其他工程項目使用，設立相關設計標準，並會聯絡屋宇署，令私人工程項目也能應用有關新科技，同時期望能加強分包商及前線工友應用新科技。

相關字詞﹕發展局 外勞 建築成本

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