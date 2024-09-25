精液混水潑女途人 城大研究生罰款5000

被告來常偉（26歲）居於深圳市，早前承認於今年6月6日，在城市大學李達三葉耀珍學術樓2號電梯非禮女子X。

求情稱為減壓已改讀碩士

辯方昨替被告進一步求情稱，法庭早前為被告索取感化令、社會服務令及心理報告，過程中被告將事件「一五一十」道出，感化官及心理學家均認為被告因壓力及情緒管理問題犯案；被告在犯案後已尋求不同方式減壓，包括改為修讀研究式碩士（M. Phil.）課程，冀法庭接納被告並非患心理病或對女性存奇異幻想。

辯方重申被告非富二代或官二代，而是來自內地貧窮省份，自小「（讀書）讀到𠵱家」，過程殊不容易，盼法庭接納被告重犯機率不高，並基於被告持學生簽證，不宜判處社服令或感化令，建議判處罰款。李官表示考慮被告坦白認罪，且本案「相對」不涉及接觸受害人身體和敏感部位，亦非在交通工具發生，判被告罰款5000元。

關注團體：判刑未全面考慮影響

關注婦女性暴力協會倡議主任葉卓怡稱，本案在屬於安全地方的校園發生，被告準備精液放入試管，再尾隨事主犯案，顯示有預謀，判刑亦未有全面考慮對受害人的影響。她說，這類在公共空間發生的性暴力，將本來安全的空間變成要令女性時刻防犯，使她們的自主受到侵犯及限制。她建議當局可透過立法，進一步打擊街頭性騷擾。城大回覆查詢表示，不宜披露更多學生個人資料，會根據既定機制和程序作適當跟進。

【案件編號：WKCC 2559/24】