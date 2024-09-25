明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

精液混水潑女途人 城大研究生罰款5000

【明報專訊】城巿大學內地博士生於校內向一名陌生女子淋潑混有自己精液的液體，早前承認非禮罪，案件昨在西九龍裁判法院判刑。裁判官李志豪表示本案最大求情因素為被告坦白認罪，加上被告無觸碰受害人敏感部位等，判被告罰款5000元。關注婦女性暴力協會質疑，判處罰款恐難收阻嚇，建議律政司就刑期上訴。律政司回覆稱會研究判刑理由等資料，再決定是否跟進。

被告來常偉（26歲）居於深圳市，早前承認於今年6月6日，在城市大學李達三葉耀珍學術樓2號電梯非禮女子X。

求情稱為減壓已改讀碩士

辯方昨替被告進一步求情稱，法庭早前為被告索取感化令、社會服務令及心理報告，過程中被告將事件「一五一十」道出，感化官及心理學家均認為被告因壓力及情緒管理問題犯案；被告在犯案後已尋求不同方式減壓，包括改為修讀研究式碩士（M. Phil.）課程，冀法庭接納被告並非患心理病或對女性存奇異幻想。

辯方重申被告非富二代或官二代，而是來自內地貧窮省份，自小「（讀書）讀到𠵱家」，過程殊不容易，盼法庭接納被告重犯機率不高，並基於被告持學生簽證，不宜判處社服令或感化令，建議判處罰款。李官表示考慮被告坦白認罪，且本案「相對」不涉及接觸受害人身體和敏感部位，亦非在交通工具發生，判被告罰款5000元。

關注團體：判刑未全面考慮影響

關注婦女性暴力協會倡議主任葉卓怡稱，本案在屬於安全地方的校園發生，被告準備精液放入試管，再尾隨事主犯案，顯示有預謀，判刑亦未有全面考慮對受害人的影響。她說，這類在公共空間發生的性暴力，將本來安全的空間變成要令女性時刻防犯，使她們的自主受到侵犯及限制。她建議當局可透過立法，進一步打擊街頭性騷擾。城大回覆查詢表示，不宜披露更多學生個人資料，會根據既定機制和程序作適當跟進。

【案件編號：WKCC 2559/24】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 精液 非禮 香港城市大學 博士生

上 / 下一篇新聞

贈港熊貓安安可可露面 下月徵新名 雄性活潑雌性被稱「假小子」 冀12月中見公眾
贈港熊貓安安可可露面 下月徵新名 雄性活潑雌性被稱「假小子」 冀12月中見公眾
馬會捐逾億 助海園擴建熊貓館提升設施
馬會捐逾億 助海園擴建熊貓館提升設施
商場民政處紛推活動 李家超籲趁機谷消費
商場民政處紛推活動 李家超籲趁機谷消費
國安委下決定 港大生申請駁回續囚 懲教署長稱「無足夠反省」確認不減刑 官：「決定」有約束力
國安委下決定 港大生申請駁回續囚 懲教署長稱「無足夠反省」確認不減刑 官：「決定」有約束力
官指一直知不減刑涉國安 張敬生須付訟費
官指一直知不減刑涉國安 張敬生須付訟費
運署：不明查7．21車牌新聞價值 查冊新規覆核開審 質疑記者非真心
運署：不明查7．21車牌新聞價值 查冊新規覆核開審 質疑記者非真心
RCEP制訂新成員加入程序 港府喜見
RCEP制訂新成員加入程序 港府喜見
窗框藏毒 維修工被捕
窗框藏毒 維修工被捕
揭擁私宅 上期居屋撤逾千申請 綠白表資格去年起看齊 房署將按情况檢控
揭擁私宅 上期居屋撤逾千申請 綠白表資格去年起看齊 房署將按情况檢控
策展人赴遺址挑展品 中華古文明完整重現
策展人赴遺址挑展品 中華古文明完整重現
國慶10天料千萬人次出入境 高鐵票較早爆滿 料多過夜客
國慶10天料千萬人次出入境 高鐵票較早爆滿 料多過夜客
涉非法轉播英超 父子被捕 海關首引「傳播權利」 高峰約200人收看
涉非法轉播英超 父子被捕 海關首引「傳播權利」 高峰約200人收看
政府研降工程成本 冀年內提出措施
政府研降工程成本 冀年內提出措施
中大首枚衛星升空 助探測應對天災 全球第一顆AI大模型科學衛星 照片解像度精確至一米內
中大首枚衛星升空 助探測應對天災 全球第一顆AI大模型科學衛星 照片解像度精確至一米內
蛟龍號首來港 科大參與領導深潛考察
蛟龍號首來港 科大參與領導深潛考察
李家超：夏寶龍冀工商界建設香港
李家超：夏寶龍冀工商界建設香港
李：體育園將辦開幕禮 邀體藝明星參與
李：體育園將辦開幕禮 邀體藝明星參與
新一季流感疫苗 學校可揀打針噴鼻
新一季流感疫苗 學校可揀打針噴鼻
中醫師涉殺智障女 死者母控協助非禮 自稱道士作法 母購侵犯女兒「驅魔道具」
中醫師涉殺智障女 死者母控協助非禮 自稱道士作法 母購侵犯女兒「驅魔道具」
開舖交易加密幣騙1200萬 6人被捕
開舖交易加密幣騙1200萬 6人被捕
法院大樓辱罵3證人 Lunch哥藐視法庭囚3月
法院大樓辱罵3證人 Lunch哥藐視法庭囚3月
灣區熱搜：氣象交通AI環保 灣區新規陸續來 擬每年兩部新法 推動粵港澳制度對接
灣區熱搜：氣象交通AI環保 灣區新規陸續來 擬每年兩部新法 推動粵港澳制度對接
灣區熱搜：粵外貿5個月正增長 增幅收窄
灣區熱搜：粵外貿5個月正增長 增幅收窄
【Emily】調查：小學生最憎父母講「我數三聲」 最鍾意「加油」 團體指情緒責罵難改孩子行為
【Emily】調查：小學生最憎父母講「我數三聲」 最鍾意「加油」 團體指情緒責罵難改孩子行為
【Emily】港鐵45歲嘉年華 玩模擬駕駛睇維修車隊
【Emily】港鐵45歲嘉年華 玩模擬駕駛睇維修車隊
【Emily】迪士尼門票今加價 老幼年票收費劃一
【Emily】迪士尼門票今加價 老幼年票收費劃一
【Emily】中史自學平台大變身 遊戲冷知識添趣
【Emily】中史自學平台大變身 遊戲冷知識添趣
【Emily】福建附小15周年校慶電影 勾起「我們的成長路」
【Emily】福建附小15周年校慶電影 勾起「我們的成長路」