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涉非法轉播英超 父子被捕 海關首引「傳播權利」 高峰約200人收看

【明報專訊】海關接獲now TV舉報，指有人涉嫌非法透過串流技術，向他人傳播受版權保護的海外足球賽事直播。海關前日首引「傳播權利」拘捕一對父子，涉將直播畫面傳播給他人收看，行動期間正轉播英超曼城對阿仙奴賽事，高峰時約200名用戶以非法串流形式收看。

now TV回覆查詢表示，公司接獲客戶通知後向海關舉報，懷疑有網站未經授權非法傳播該公司節目，主要涉及英超賽事；公司歡迎海關採取行動，保障知識產權，提醒消費者要理解購買內容是否已獲授權，不排除向有關人士或機構民事索償。

向海關舉報 now TV稱或索償

海關版權及商標調查科高級調查主任蔡俊威稱，周日（22日）晚上利用電腦法證程式監控透過非法串流連結播放的足球賽事，同時搜查樂富一個住宅單位，拘捕69歲男戶主及43歲收費電視頻道服務登記人。兩人為父子關係，據悉兒子報稱為電腦程式員，父親報稱無業。

海關調查顯示，涉案人登記收費電視頻道後，除接駁電視收看足球賽事，亦利用電子設備將頻道分流至電腦伺服器，再透過伺服器內的串流軟件，將賽事經串流技術傳播給其他人收看。涉案人自設網頁，指引用戶利用個人電腦或流動設備安裝應用程式，透過特定串流連結免費收看賽事，而串流畫面有近一兩秒延遲。據悉網頁連結在多於一個個人群組內發放，暫未有證據顯示曾轉播其他類型頻道。

分享連結串流播放 有否收費待查

海關在行動中檢獲一部收費電視頻道的電視解碼器、一部疑用作非法串流的電腦伺服器、一部用作遠距操控伺服器的手機及一批電子設備和影音器材，市值約兩萬元。由於海關已檢取伺服器，收看賽事直播的網頁已無法登入，海關電腦法證所人員於現場電腦伺服器檢獲透過監控串流行動的海關電腦網際協定位址（IP Address），保存數碼證據。

至於被捕人是否有收費提供服務則有待調查。被捕兩人獲准保釋候查，海關不排除更多人被捕。

蔡俊威稱，版權條例去年5月修訂，海關今次首次引用「傳播權利」打擊利用串流技術於網上發放收費足球賽事的侵權活動。海關提醒市民，涉及非法串流的程式或連結一般來歷不明，亦可能附有惡意程式，應避免以此方式收看版權作品。

相關字詞﹕英超 傳播權利 版權條例 now TV 海關

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