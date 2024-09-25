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港聞二

國慶10天料千萬人次出入境 高鐵票較早爆滿 料多過夜客

【明報專訊】下周迎來十一國慶黃金周，入境處預計其間10天會有1003萬人次香港居民及旅客出入境，其中10月1日將會是陸路出入境高峰期。特首李家超昨表示，預料黃金周會吸引大量旅客，特別是內地旅客。旅遊促進會總幹事崔定邦接受本報訪問稱，據他觀察赴港高鐵車票的開售情况，今年在開售首周已有三分之一的班次售罄，情况較去年提早，對今年十一長假訪港旅客人數感到樂觀。

10．1高峰料63萬人入境

下周二（10月1日）起是內地十一國慶一連7天長假期，入境處計及此前的周末及周一（28至30日），預計10天期間會有1003萬人次經各海陸空管制站進出香港，當中854萬人次經陸路邊境管制站；10月1日會是陸路出入境高峰，出境人次料52.3萬，入境人次料63.2萬。為疏導假期旅客流量，該處已減少前線人員休假，方便人手調配。入境處長郭俊峯昨到訪高鐵西九龍管制站，視察部門應對國慶假期出入境人流的準備工作。

李家超估計訪港客升兩成

特首李家超昨早被問及國慶黃金周應對旅客到港的準備工作，他預料約115萬至120萬人次訪港，較上次增兩成，而旅行團將上升一成至約850團，大部分會留港一晚。他引述餐飲聯業協會早前估計，黃金周將帶來2.8億元營業額，料會帶來不少商業活動，增加商業及旅遊收益。

李家超說，國慶當晚的煙花匯演將吸引大量旅客，尤其內地旅客，因此在關口安排足夠人手，在交通調配方面，政務司長的統籌組會確保每個局和部門均有充分準備。

本身是旅行社東主的崔定邦表示，對於今年十一內地訪港旅客數字感樂觀。他以高鐵為例，系統會提早開售14天後的車票，今次在開售初已見有三分之一的班次爆滿，而去年要到大約一周前才出現這個情况。他指出，要提早買票的多數是長途旅客，這類客多會停留較長時間，料對本港酒店業有幫助。

崔定邦信承接力勝去年

內地今年中起開放多8個城市可自由行訪港，崔認為有幫助，據他最近觀察，西安赴港航線頗受歡迎。至於本港業界對訪港旅客的承接力，崔表示，在外勞逐步到位及業界業務恢復下，旅遊巴的準備情况較去年好，人手雖仍不足，但已改善。

相關字詞﹕旅客 十一國慶 國慶黃金周

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