策展人赴遺址挑展品 中華古文明完整重現

邀教局安排學生參觀

是次展覽分為3個單元，分別象徵起源、形成及發展，涵蓋9個主要考古遺址。策展人、該館副研究員黃煒均接受訪問時表示，展覽的核心理念是希望相對全面地展示整個中華文明發展程度。他稱團隊去年11月走訪多個內地城市考察遺址現場、考古工作發掘站，並參觀當地博物館，挑選來港展出的文物。

黃煒均特別指出，展覽入口處擺設的玉龍、玉琮及青銅斝，均為國家一級文物，分別代表紅山文化、良渚文化及二里頭文化，「我們特別在每一個文明發展的階段，挑選其中一件代表性的器物展出」。他稱這次有不少展品值得留意，部分更是近10年才出土，首次在港展出，例如山東焦家遺址的玉製飾物、陝西石峁遺址的石雕、骨製口簧以及骨針等。

問及策展期間有否遇到困難，他形容過程順暢，並感謝中國文物交流中心幫忙協調溝通，才能爭取許多文物來港展出。他亦期望觀眾能透過展覽，欣賞文物的底蘊及故事，「可看到原來中華文明，特別是在很遠的階段，其實都有一些很精彩的文物」。

展廳高樓底設計 添宏偉感

此外，是次展覽特設沉浸式多媒體裝置，以270度全景銀幕，重現陝西石峁遺址。博物館設計師陳巧怡說，博物館設計部門早前曾前往現場考察，親身感受到遺址的壯觀，因此希望空間做得大一點，有高樓底，「讓觀眾走進去的時候，也有一點仰望，有那種走進現場，看到石峁（粵音「牡」）遺址那種宏偉的感覺」。

吳志華有信心展覽受歡迎，盼人流與「凝視三星堆——四川考古新發現」特展相若。翻查資料，三星堆特展訪客逾22.7萬人次。就上月香港故宮門票加價，吳稱暑假屬旺季，暫未看到參觀人數受影響。