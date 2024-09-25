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港聞二

揭擁私宅 上期居屋撤逾千申請 綠白表資格去年起看齊 房署將按情况檢控

【明報專訊】房委會昨公布新一期居屋將於下周四（10月3日）起接受申請，但同時披露上一期「居屋2023」，當局與土地註冊處建立資料比較及核對機制後，審核出超過1100名申請者擁有香港住宅物業的紀錄，即約佔整體申請0.64%，房署已取消有關申請，以及按個別情况檢控。至於新一期居屋涉及7132伙，售價介乎143萬至467萬元，預計今年第四季攪珠，明年第二季開始揀樓。

立法會議員梁文廣稱，政府未有公布該1100多個被取消申請的個案，當中綠白表的分佈，他分析可能有部分個案心存僥倖，希望博一博，亦可能有部分個案在24個月限期內曾簽訂臨時買賣合約但最後撻訂，之後申請購買居屋亦有可能被視為違規，不過他指最新數字顯示約1100個申請者擁有物業紀錄，佔整體申請不足1%，數字不算多，濫用機制情况不算嚴重。

未知涉事綠白表分佈

梁文廣：或有人心存僥倖

房委會提醒申請人，自「居屋2023」開始，無論綠表或白表申請者，在遞交申請截止日期前的24個月起計，直至購買單位時，均不得在香港擁有住宅物業。

17萬宗申請 撤銷佔比0.64%

翻查資料，名媛蔡天鳳碎屍案發生後，死者前家翁鄺球被揭持有私樓，仍可以綠表購入居屋單位，惹來社會質疑申請機制是否存在漏洞。去年房委會收緊綠表申請人資格，與白表看齊，即買入屋居前24個月，不得在港擁有物業。資料顯示，房委會共收到17.2萬份「居屋2023」申請表，房委會發現逾1100個申請者擁有香港住宅物業的紀錄，佔整體申請約0.64%。

新居屋下周四起交表

「居屋2024」將於下周四上午8時開始接受申請，至10月23日晚上7時止，為期3周。推售的7132伙涉及 5個屋苑，包括啟德啟盈苑、油塘高曦苑、觀塘安柏苑、東涌裕興苑及屯門兆湖苑。單位實用面積約186至510平方呎，其中442平方呎以上的較大單位佔約四分之一。單位以市價七折出售，售價介乎143萬至467萬元，平均售價約270萬元。今次推售的亦包括67個居屋貨尾單位，以及新一批約350個租置計劃回收單位。

房屋局長何永賢昨在社交媒體發文稱，新一期居屋及租置計劃屋邨的銷售展覽全面提升資訊內容，包括新設大型屏幕播放5個新屋苑的短片，屋苑及單位室內間隔模型，以及售樓資料簡介等。

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