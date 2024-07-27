RCEP制訂新成員加入程序 港府喜見

【明報專訊】本港自2022年起申請加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），但一直因RCEP未制定新成員加入程序，未能成事。RCEP生效後第三次部長級會議周日在老撾萬象舉行，根據會後聯合公布，會上歡迎RCEP聯合委員會通過新成員加入程序，並重申RCEP是開放包容的區域協定。相關文件暫未對外公開。