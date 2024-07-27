RCEP制訂新成員加入程序 港府喜見

【明報專訊】本港自2022年起申請加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），但一直因RCEP未制定新成員加入程序，未能成事。RCEP生效後第三次部長級會議周日在老撾萬象舉行，根據會後聯合公布，會上歡迎RCEP聯合委員會通過新成員加入程序，並重申RCEP是開放包容的區域協定。相關文件暫未對外公開。
商經局昨日回覆查詢稱，特區政府歡迎RCEP聯委會通過加入協定的程序細則，當細則文件公布後，會仔細研究當中的程序及要求，與RCEP積極配合跟進。局方又稱會繼續尋求與各RCEP成員早日展開磋商和討論，爭取香港盡快加入RCEP。
中國商務部副部長李飛在會上說，中方對達成加入程序表示歡迎。
根據會後公布提及，預期RCEP秘書處今年內全面運作，支援RCEP聯委會。根據《協定》，加入RCEP須按聯委會通過的程序進行。目前RCEP經濟體中，日本、韓國、澳洲及新西蘭等仍未公開表態回應本港申請加入RCEP一事。
另外，商經局長丘應樺昨日結束新加坡3天訪問行程，除了拜訪當地主要商會及新加坡經濟發展局主席，他前日與新加坡副總理兼貿工部長顏金勇舉行午餐會議，丘感謝新加坡支持香港加入RCEP，並說香港一直視新加坡為重要經濟伙伴。