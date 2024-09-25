運署：不明查7．21車牌新聞價值 查冊新規覆核開審 質疑記者非真心

本案源於運輸署今年1月5日公布《申請車輛登記細節證明書的指引》，若查冊不符買賣車輛等指明用途，便屬例外情况，須書面申請，目前未有傳媒成功申請查冊。代表記協的資深大律師祁志昨稱，《基本法》保障新聞自由，記協無意爭取不設限制的查冊制度，只想現行制度保障新聞調查權利，減少對記者的限制。

記協：查冊用途收窄 違終院裁決

運輸署行政及牌照科首席行政主任李威儀早前在誓章稱，車牌查冊只限指定用途，不宜廣泛解讀。祁志反駁稱，終院已在「蔡玉玲案」裁定以新聞用途查冊符合公眾利益，查冊選項的「其他有關交通及運輸的事宜」定義籠統，現時運輸署收窄查冊用途，有違終院判決。

祁志提到，運輸署將車牌資料視為個人私隱，法庭應在私隱權和公眾利益間取得平衡，「真誠」（bona fide）新聞調查是公眾利益一部分，比私隱更重要。祁志又稱，現時有人申請查冊，運輸署會以電郵通知車主，假設記者正調查違規政府車輛，車主即時得知被查冊，猶如「通風報信」，影響記者監察政府。

代表運輸署長的資深大律師余若海表示，記協一方錯誤理解「蔡玉玲案」，終院無明確指出所有新聞活動可以合法查冊，亦無裁定記者可以獲取他人私隱。余稱署方有責任為車牌資料把關，記者在新安排下可以提交申請，署方會逐一審視。

庭上透露6宗傳媒申請查冊被拒的個案，包括《明報》申請查閱港大校長座駕，以及網媒「集誌社」申請查閱涉7．21事件的車牌（見表）。余若海強調，有言論自由不代表可侵犯私隱，運輸署不會干預任何媒體運作，但若記者申請查冊，署方會發揮守門員角色，審慎考慮是否披露資料。

代表運輸署長的另一資深大律師孫靖乾表示，部分新聞機構於新規定實施首日申請查冊，署方視為警號（red flag），懷疑記者未必認真想查冊，只想測試查冊制度。孫提及，有記者冀查閱7．21事件的車牌，惟襲擊事件發生多年，並非緊急的新聞事件，不知有何新聞價值。

官關注如何審視真心否

法官高浩文關注，運輸署如何考慮記者是否負責任從事新聞工作，又如何審視記者是否真心想查冊。孫靖乾答稱，署方會考慮個別情况，例如記者透過車牌追查罪案，是純屬臆測抑或基於證據。

【案件編號：HCAL 559/24】