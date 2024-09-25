官指一直知不減刑涉國安 張敬生須付訟費

上周六是申請首天聆訊。彭耀鴻昨稱，當時法官張慧玲認為案件需進一步探討，此外，黎官在前日聆訊亦同意案件值得提供進一步證據和意見。在國安委作出決定後，本案出現轉捩點，申請方已無堅持申請。彭又稱本案原為單方面聆訊，根據法律原則，只要案件看起來有表面證據，囚犯有權就其羈押是否合法提出挑戰，並不應因訟費事宜卻步。

呂世杰反駁稱，申請方採納的法律程序有錯，一開初便應申請司法覆核，而非人身保護令；張原本已在服刑，其羈押的合法性有表面證據。呂表示，張今年9月19日獲懲教署通知，署方內部評委會已評估張的情况並決定張不得提早獲釋，表示將提交給懲教署長考慮，當中列出爭議點；張有5天時間提出交涉，卻簽署確認「不提出書面陳述」，更指示法律代表展開本案程序。

署方：予時間交涉 張確認「不書面陳述」

黎官考慮到張是合法羈押，其法律代表一直被告知懲教署不予減刑的理由與國安事宜有關，最終頒令張一方向署方支付訟費。