明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

商場民政處紛推活動 李家超籲趁機谷消費

兩隻中央贈港大熊貓明日抵港，料掀起新一波大熊貓熱潮，政府及商界將舉辦多項宣傳及推廣活動（見表）。特首李家超昨稱，除了命名比賽，當局下月會舉辦大型繪畫比賽，多個大型節目亦陸續加入「獨特的熊貓體驗」，例如下月的慶祝國慶75周年特別版「幻彩詠香江」匯演等，郵政署亦計劃12月推出大熊貓主題特別郵票及郵品。

旅發局設熊貓專頁 下月繪畫大賽

旅發局昨起在旅遊資訊平台Discover Hong Kong啟動一站式「大熊貓專題網頁」，介紹兩隻大熊貓來港與市民會面的日程，以及年齡、體重和性格等基本資料，並上載多張照片。海洋公園亦開設「香港大熊貓專頁」，更新兩隻新大熊貓抵港後的生活狀况。

地區方面，李家超稱九龍西區各界協會已聯同油尖旺、深水埗、九龍城3區民政事務處，在本月起啟動「喜迎熊貓系列活動」；海洋公園所在的南區區議會已推出「處處有熊貓」系列活動。據南區區議會文件介紹，香港仔海濱長廊、鴨脷洲風之塔公園等多處會有大型LED大熊貓天幕及75隻大熊貓佈置；亦會由區內商戶推出可愛大熊貓造型小食，例如本港非物質文化遺產茶果；區內亦會有大熊貓佈置的巴士線行駛。

李家超續說，留意到有大型商場已展出大熊貓裝飾供市民「打卡」，亦有餐飲業界和零售業界推出大熊貓產品，鼓勵社會各界把握機會，推出相關宣傳活動、商品、文創產品、旅遊產品等，開創商機，推動消費。

崔定邦擬等齊6隻加推「海園團」

旅遊促進會總幹事崔定邦認為，推動「大熊貓經濟」要由業界各自參與，包括飲食、時裝、首飾等，各以不同方式設計相關產品帶動；作為旅行社東主，他初步構思是在「熊貓家族」的6隻大熊貓都準備好與公眾會面時，推出更多到訪海洋公園的旅行團，並考慮在旅遊巴外貼上熊貓貼紙佈置。

相關字詞﹕大熊貓經濟

上 / 下一篇新聞

贈港熊貓安安可可露面 下月徵新名 雄性活潑雌性被稱「假小子」 冀12月中見公眾
贈港熊貓安安可可露面 下月徵新名 雄性活潑雌性被稱「假小子」 冀12月中見公眾
馬會捐逾億 助海園擴建熊貓館提升設施
馬會捐逾億 助海園擴建熊貓館提升設施
國安委下決定 港大生申請駁回續囚 懲教署長稱「無足夠反省」確認不減刑 官：「決定」有約束力
國安委下決定 港大生申請駁回續囚 懲教署長稱「無足夠反省」確認不減刑 官：「決定」有約束力
官指一直知不減刑涉國安 張敬生須付訟費
官指一直知不減刑涉國安 張敬生須付訟費
運署：不明查7．21車牌新聞價值 查冊新規覆核開審 質疑記者非真心
運署：不明查7．21車牌新聞價值 查冊新規覆核開審 質疑記者非真心
RCEP制訂新成員加入程序 港府喜見
RCEP制訂新成員加入程序 港府喜見
窗框藏毒 維修工被捕
窗框藏毒 維修工被捕
揭擁私宅 上期居屋撤逾千申請 綠白表資格去年起看齊 房署將按情况檢控
揭擁私宅 上期居屋撤逾千申請 綠白表資格去年起看齊 房署將按情况檢控
策展人赴遺址挑展品 中華古文明完整重現
策展人赴遺址挑展品 中華古文明完整重現
國慶10天料千萬人次出入境 高鐵票較早爆滿 料多過夜客
國慶10天料千萬人次出入境 高鐵票較早爆滿 料多過夜客
涉非法轉播英超 父子被捕 海關首引「傳播權利」 高峰約200人收看
涉非法轉播英超 父子被捕 海關首引「傳播權利」 高峰約200人收看
精液混水潑女途人 城大研究生罰款5000
精液混水潑女途人 城大研究生罰款5000
政府研降工程成本 冀年內提出措施
政府研降工程成本 冀年內提出措施
中大首枚衛星升空 助探測應對天災 全球第一顆AI大模型科學衛星 照片解像度精確至一米內
中大首枚衛星升空 助探測應對天災 全球第一顆AI大模型科學衛星 照片解像度精確至一米內
蛟龍號首來港 科大參與領導深潛考察
蛟龍號首來港 科大參與領導深潛考察
李家超：夏寶龍冀工商界建設香港
李家超：夏寶龍冀工商界建設香港
李：體育園將辦開幕禮 邀體藝明星參與
李：體育園將辦開幕禮 邀體藝明星參與
新一季流感疫苗 學校可揀打針噴鼻
新一季流感疫苗 學校可揀打針噴鼻
中醫師涉殺智障女 死者母控協助非禮 自稱道士作法 母購侵犯女兒「驅魔道具」
中醫師涉殺智障女 死者母控協助非禮 自稱道士作法 母購侵犯女兒「驅魔道具」
開舖交易加密幣騙1200萬 6人被捕
開舖交易加密幣騙1200萬 6人被捕
法院大樓辱罵3證人 Lunch哥藐視法庭囚3月
法院大樓辱罵3證人 Lunch哥藐視法庭囚3月
灣區熱搜：氣象交通AI環保 灣區新規陸續來 擬每年兩部新法 推動粵港澳制度對接
灣區熱搜：氣象交通AI環保 灣區新規陸續來 擬每年兩部新法 推動粵港澳制度對接
灣區熱搜：粵外貿5個月正增長 增幅收窄
灣區熱搜：粵外貿5個月正增長 增幅收窄
【Emily】調查：小學生最憎父母講「我數三聲」 最鍾意「加油」 團體指情緒責罵難改孩子行為
【Emily】調查：小學生最憎父母講「我數三聲」 最鍾意「加油」 團體指情緒責罵難改孩子行為
【Emily】港鐵45歲嘉年華 玩模擬駕駛睇維修車隊
【Emily】港鐵45歲嘉年華 玩模擬駕駛睇維修車隊
【Emily】迪士尼門票今加價 老幼年票收費劃一
【Emily】迪士尼門票今加價 老幼年票收費劃一
【Emily】中史自學平台大變身 遊戲冷知識添趣
【Emily】中史自學平台大變身 遊戲冷知識添趣
【Emily】福建附小15周年校慶電影 勾起「我們的成長路」
【Emily】福建附小15周年校慶電影 勾起「我們的成長路」