商場民政處紛推活動 李家超籲趁機谷消費

旅發局設熊貓專頁 下月繪畫大賽

旅發局昨起在旅遊資訊平台Discover Hong Kong啟動一站式「大熊貓專題網頁」，介紹兩隻大熊貓來港與市民會面的日程，以及年齡、體重和性格等基本資料，並上載多張照片。海洋公園亦開設「香港大熊貓專頁」，更新兩隻新大熊貓抵港後的生活狀况。

地區方面，李家超稱九龍西區各界協會已聯同油尖旺、深水埗、九龍城3區民政事務處，在本月起啟動「喜迎熊貓系列活動」；海洋公園所在的南區區議會已推出「處處有熊貓」系列活動。據南區區議會文件介紹，香港仔海濱長廊、鴨脷洲風之塔公園等多處會有大型LED大熊貓天幕及75隻大熊貓佈置；亦會由區內商戶推出可愛大熊貓造型小食，例如本港非物質文化遺產茶果；區內亦會有大熊貓佈置的巴士線行駛。

李家超續說，留意到有大型商場已展出大熊貓裝飾供市民「打卡」，亦有餐飲業界和零售業界推出大熊貓產品，鼓勵社會各界把握機會，推出相關宣傳活動、商品、文創產品、旅遊產品等，開創商機，推動消費。

崔定邦擬等齊6隻加推「海園團」

旅遊促進會總幹事崔定邦認為，推動「大熊貓經濟」要由業界各自參與，包括飲食、時裝、首飾等，各以不同方式設計相關產品帶動；作為旅行社東主，他初步構思是在「熊貓家族」的6隻大熊貓都準備好與公眾會面時，推出更多到訪海洋公園的旅行團，並考慮在旅遊巴外貼上熊貓貼紙佈置。