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馬會捐逾億 助海園擴建熊貓館提升設施

「安安」及「可可」來港後將入住海洋公園的香港賽馬會四川奇珍館，香港賽馬會昨日宣布，審批撥捐逾1.21億元支持園方提升「大熊貓之旅」及四川奇珍館的飄雪系統和園境復修等生態設施，捐款亦會用於擴建大熊貓之旅。海洋公園表示，館內已加入由實木和玻璃纖維增強混凝土製成的全新攀爬架，下階段將新增雪石及改造後勤區域。

已添攀爬架 將增雪石提升監控

特首李家超昨稱，為了令兩隻大熊貓的棲息地更接近野生環境，海洋公園已完成第一階段改善工程，包括添加攀爬架、植物等，園方亦會進一步提升館內設施，包括翻新地面、增設雪石及噴雪機、提升監控系統等。李提到，周日（22日）他已到園區視察各項改善措施，確保可讓大熊貓「住得舒適」。據了解，園方已完成增設雪石及噴雪機、提升監控系統等工程。

捐助基層學生入園探訪

馬會表示，捐款另會用於推行社區教育計劃，捐助來自低收入家庭的學生入園探訪大熊貓。馬會提到，海洋公園由馬會捐款支持興建和資助其早期營運，1998年馬會慈善信託基金捐款興建「香港賽馬會大熊貓園」，作為大熊貓「安安」和「佳佳」的居所；園區2012年翻新及擴建後改名「香港賽馬會四川奇珍館」，成為大熊貓及由四川成都動物園借出的兩隻國寶川金絲猴「樂樂」及「虎虎」的棲身之所。目前，「樂樂」和另一國寶川金絲猴「其其」正居於四川奇珍館。

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